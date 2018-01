Un fin de semana al ritmo de tambores y the beatles

3

Alicia después de Alicia, en Eibar

Alicia no es la del cuento, y la obra de teatro no es para niños. Alicia quiere ser violinista pero el camino no es fácil. Se enfrenta a una crisis vital, de esas que son tan comunes hoy en día, pero cuando se echa a soñar sus problemas se mezclan con el universo del cuento de Lewis Carroll. Así se presenta 'Alicia después de Alicia', una obra de la compañía bilbaína Kabia que llega al Teatro Coliseo este viernes.