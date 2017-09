Swing en Donostia el finde del puente Un nuevo encuentro de bailarines en el Boulevard se convocará dentro del festival Donosti Belle Swing. Habrá sesiones abiertas al público, clases y fiestas y asistirán bandas internacionales El festival Donosti Belle Swing traerá música y baile del 13 al 15 de octubre ELI KORTA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 30 septiembre 2017, 09:47

El swing es un estilo de jazz contagioso como pocos. Tiene un ritmo de esos que hacen que los pies empiecen a seguir el compás de la música casi sin querer hasta que en un abrir y cerrar de ojos la pista se llena de bailarines espontáneos.

Gracias a la labor de la asociación Donosti Lindy Hop fundada en 2015 y que a menudo organiza, entre otras actividades, bailes y demostraciones en las calles y plazas donostiarras, está ganando muchos adeptos en la ciudad últimamente.

200 personas de todo el mundo acudirán a la segunda edición del festival Donosti Belle Swing que se celebrará en la ciudad del 13 al 15 de octubre.

Para seguir disfrutando de este ritmo, esta agrupación está inmersa en la organización de la segunda edición del festival Donosti Belle Swing que se celebrará en San Sebastián el fin de semana del 13 al 15 de octubre.

Según avanzan los organizadores, al evento acudirán más de 200 personas de todo el mundo. Este año se celebra la segunda edición y tal como apuntan, «gracias a dos subvenciones de Donostia Kultura y Kutxa Kultur hemos podido dar un salto organizativo con la celebración de los encuentros en el Kursaal y en el Palacio Miramar, así como con la asistencia de bandas de música swing internacionales, como 'Profesor Cunningham and His Old School' o 'Doc Scalon's Cool Cat Combo' entre otras».

Además de disfrutar de la buena música, con todo ello quieren promocionar este baile tanto entre los ciudadanos que ya lo bailan como entre los que aún no han empezado. Y es que, aseguran que &ldquoademás de ser interesante desde el punto de vista musical y lúdico, reporta muchos beneficios de todo tipo, como psicológicos y motrices, dado su carácter alegre y vital». Los detalles de las actividades que componen el programa de este festival se recogen en la página web que han creado para ello: www.donostibelleswing.com.

Las clases que se han organizado están dirigidas a bailarines iniciados, como suele ocurrir en otros festivales de este tipo. No obstante, los bailes son abiertos al público general, excepto el de Miramar que se celebrará el viernes por la noche. Concretamente, tendrán lugar el viernes por la tarde en el salón de plenos del Ayuntamiento a partir de las 16.30 horas y el domingo de 17.30 a 20.30 horas en el Boulevard, junto al kiosco. Este último encuentro, también llamado 'clandestino', el año pasado «tuvo un gran éxito entre los transeúntes», aseguran desde la asociación.

Para el sábado por la noche se ha programado otro encuentro en el Kursaal, en esta ocasión de pago, para el que hay que reservar plaza previamente abonando la matrícula de 30 euros a través de la web (plazo hasta el 1 de octubre), o en la taquilla el propio día del evento.

Durante el fin de semana del 13 de octubre, Donostia se llenará de bailarines con sombreros, pajaritas, faldas con vuelos y calzado cómodo de estética vintage. Este estilismo repleto de detalles pin-up, la música swing y los cientos de pasos llenos de movimiento transportarán a los donostiarras hasta la década de los años 30, impregnando cada rincón de buena energía.