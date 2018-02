Un fin de semana entre Dire Straits y Maquiavelo

5

Tributo a Glenn Miller

El domingo la agenda del Kursaal programa otro tibuto, en este caso a Glenn Miller. Clásicos como 'In the mood', 'American Patrol', 'Chattanooga Choo Choo' o 'Moonlight Serenade' sonarán en el auditorio, de la mano de la Pasadena Roof Orchestra, The Irresistibles Andrews Sisters y el ballet Swing Time Jivers.