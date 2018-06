The Scientists y La Secta, dos clásicos en Hondarribia Foto promocional de The Scientists. / DV Psilocybenea. La mítica banda australiana y el reunificado grupo vizcaíno coinciden en Psilocybenea J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 8 junio 2018, 07:05

Tras el conciertazo que Shellac ofreció el lunes, la sala Psilocybenea abrirá hoy sus puertas para otra cita de altura. Sus protagonistas serán dos clásicos importantísimos, cada uno en su ámbito, que prometen una gran noche rockera: los australianos The Scientists, que celebran 40 años desde su fundación, y los vizcaínos La Secta, que regresan a los escenarios 26 años después de su disolución.

Al poco tiempo de su nacimiento en Perth, The Scientists se mudaron a Sidney y después a Londres. La banda ha tenido diversas encarnaciones, aunque su período de actividad más fecundo fue el comprendido entre 1978 y 1987. En esos años publicaron varios singles y siete álbumes que definieron su estilo como «rock pantanoso», es decir, «música oscura, turbia, melancólica y a menudo amenazante», según recuerdan desde la sala de Hondarribia. Aunque en sus comienzos practicaban algo cercano al power pop, luego evolucionaron hacia un sonido más crudo que pudo inspirar «el grunge posterior, el blues-punk, el garaje-punk y otras formas oscuras».

El concierto Cartel The Scientists + La Secta. Lugar Psilocybenea (Hondarribia). Día y hora 9/6/2018. Mañana a partir de las 21.00 horas. Precio 19/24 euros.

El conjunto encabezado por Kim Salmon se disolvió hace 30 años pero desde entonces se ha vuelto a reunir periódicamente. A mediados de los años 90 y principios del siglo XXI hizo varias giras incluyendo actuaciones en festivales británicos y estadounidenses. Su canción 'We Had Love' recuperó relevancia al ser incluida en la película 'RocknRolla' (2008) de Guy Ritchie, y miembros de la banda han pasado por formaciones como Kim Salmon & The Surrealists o The Beast of Bourbon.

La 'secta' original

Pero la velada la abrirá La Secta, un grupo que curiosamente recibió la influencia de los australianos pero que bebe, sobre todo, del rock de Iggy Pop y los Stoogees y del garaje punk, la psicodelia y el ruido de combos como 13th Floor Elevators, Spacemen 3 o Suicide. Surgieron a finales de los 80 tras la eclosión del rock radical y fueron una de las primeras bandas vascas en cantar en inglés. En su regreso a los escenarios participará la formación inicial al completo (Alberto, Patxi, Txetxu y Gorka), que repasará la discografía de La Secta desde su primer single, 'Don't Follow That Way' (1990).