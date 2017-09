Rock 'by the face' en Irun La banda de soul barcelonesa The Excitements. / DV Abstract Artimus, The Excitements, Ángel Stanich y un gran abanico de bandas locales actúan en un festival que vuelve a ser gratuito y regresa a la plaza San Juan JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 29 septiembre 2017, 07:06

Por la patilla, por la jeta, 'by the face'... El Irun Rock Jaialdia vuelve a sus orígenes y no sólo regresa a la plaza San Juan, sino que además, tendrá carácter gratuito como en sus inicios. Tras varias ediciones de pago en el recinto ferial de Ficoba, la octava edición se celebrará hoy y mañana en el centro de la localidad y permitirá disfrutar de una quincena de bandas entre las que sobresalen Abstract Artimus, Ángel Stanich, Viva Suecia y The Excitements.

El responsable de la promotora Men of Rock, Iñaki Estévez Muñiz, opina que Ficoba es «un espacio frío en el que la música nunca ha terminado de llamar la atención del público». «Si a eso le añadimos ciertos costes, no tenía sentido seguir con esa fórmula», justifica la mudanza. En realidad, aclara, el festival «nunca se ha ido» de la plaza San Juan, que en todas las ediciones ha acogido conciertos gratuitos, pero a partir de ahora las actuaciones principales tendrán lugar en el espacio en el que nació y creció desde 2010.

«Se va a intentar aprovechar todo el espacio de la nueva plaza para transformarla en un verdadero festival; un festival urbano en el que habrá tres escenarios, discjockeys, puestos y camiones de comida, barras a precios económicos y, por supuesto, muy buena música», informa, al tiempo que subraya la «apuesta fuerte» realizada por el Ayuntamiento, que «ha posibilitado» que el Irun Rock Jaialdia vuelva a ser gratuito.

«Todo esto es algo que nos hace muy felices, porque regresamos al que creemos que es nuestro hábitat natural, el más cercano al público, y en un momento, el final del verano, importante para seguir impulsando el comercio y la hostelería del centro de Irun», afirman los responsables de un festival que el año pasado se adelantó al mes de mayo.

Cartel «redondo y ecléctico»

Estévez Muñiz cree que el cartel de esta edición es «el más redondo, y a la vez, el más ecléctico», pues incluye «bandas de soul, de rock, de pop, de country, de hard rock y de indie».

Hoy abrirán la primera jornada Los Secos, ganadores del nuevo concurso 'Jóvenes Promesas Irun Rock'. Un jurado formado por la dirección del festival y distintos críticos musicales eligieron a esta banda local como ganadora, por lo que a modo de premio podrán tocar en la Plaza San Juan y grabar un EP en los estudios Muir de Donostia.

Tras la actuación de Verona, nueva banda granadina de guitarras y sintetizadores, cerrarán la noche los murcianos Viva Suecia, cuyo debut 'La fuerza mayor' obtuvo en 2016 el Premio de la Música Independiente gracias a su canción 'Bien por ti'. Ahora regresan con 'Otros principios fundamentales' (2017), un disco que incide en el sonido 'noventero', una cierta épica y letras que son un reflejo de las relaciones sociales en todas sus variantes.

El festival Viernes día 29 Los Secos (20.00 horas), Verona (21.00), Viva Suecia (22.30). Plaza San Juan. Sábado día 30 Ghost Number & His Tipsy Gypsies (12.00), Yawners (13.00), Los Wallas (14.00), Lauroba (17.30), Franco (18.30), Angel Stanich (19.30), Abstract Artimus (20.30), The Excitements (21.30), Lie Detectors (22.30), Mucho (23.30). Plaza San Juan Domingo 1 de octubre Howdy (13.00). Calle Mayor.

La oferta de mañana incluirá la única presencia internacional de Abstrac Artimus, músico de Brooklyn que gira por España paseando su rock and roll y su blues clásico; de casta le viene al galgo porque es hijo de Jimmie Van Zant, batería de Lynyrd Skynyrd, y el año pasado publicó en el sello Subterfuge un álbum, 'The City Arrives', producido por Javier Vielba, 'alma mater' de los vallisoletanos Arizona Baby.

También participará mañana Ángel Stanich, que debutó en el Irun Rock de 2012 y hoy es uno de los principales nombres del rock en castellano: tras publicar en verano el EP 'Siboney', el músico santanderino acaba de lanzar el single 'Mátame camión', también producido por el estajanovista Vielba y que funciona como adelanto de su inminente segundo álbum completo.

La fiesta está más que garantizada con The Excitements, explosiva banda de soul radicada en Barcelona que ha obtenido reconocimiento en no pocos países del mundo con su arrollador directo y el carisma de la 'soul sister' Koko Jean Davis, que no dejará títere con cabeza en la plaza San Juan. Su tercer trabajo discográfico es del pasado año y bajo el título 'Breaking The Rule', es una directísima invitación al baile con guitarras desbocadas, metales huracanados y un ritmo frenético como pocos.

En la segunda jornada también están previstas las actuaciones de Yawners, grunge y shoegaze con sello salmantino; los madrileños Mucho, uno de los grupos más finos del indie en el Estado; Los Wallas, banda manchega de garaje; y el disco-punk de los bilbaínos Franco. Pero también habrá un amplio abanico de grupos guipuzcoanos: el público podrá disfrutar del pop mondo y lirondo de Lauroba, del eclecticismo desbocado y festivo de Ghost Number & His Tipsy Gypsies y del punk-rock garajero de los infalibles Lie Detectors, que terminarán de incendiar el sábado-noche.

Cabe destacar que igual que ayer hubo un prólogo con la actuación de Les Fous, el Irun Rock Jaialdia vivirá su epílogo este domingo con un último concierto extra que los donostiarras Howdy protagonizarán en la calle Mayor: será a la refrescante hora del vermú.

En busca de patrocinios

Satisfecho con la oferta de este año, Iñaki Estévez Muñiz asegura que la intención de la organización no es «crecer», sino más bien «mejorar para poder ofrecer un buen cartel y nuevas ventajas en cuanto a disfrute». Para ello, cree imprescindible la entrada de más patrocinios. «Necesitamos aportaciones privadas, marcas locales que quieran tener presencia en los días del Irun Rock Jaialdia. Pensamos que es una opción atractiva para desarrollar en el centro de Irun, la segunda ciudad en número de habitantes de Gipuzkoa», recalca el promotor, que lamenta que The News, banda sevillana de hard-rock, no puedan finalmente participar en esta edición. Sin embargo, son ya el primer nombre anunciado para la entrega de 2018, señal de que los responsables de la cita rockera trabajan con previsión.