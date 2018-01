Risas, música y... ¡acción!

4

Elliott Murphy, en Eibar

Los amantes del rock con sabor americano tienen una cita este viernes en el Teatro Coliseo de Eibar. Elliott Murphy no es nuevo en Euskadi porque cada vez que empieza un nuevo año se deja ver por los escenarios vascos, pero Eibar es una plaza a la que hasta ahora no había llegado. El polifacético músico marcará una nueva muesca en su guitarra con un concierto que los organizadores no duda en considerar «un lujo». Más de la mitad del aforo ya está reservado pero aún queda más de un centenar de entradas en taquilla.