RavenEye lleva hoy su rock contundente a La Cripta J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 22 febrero 2018, 12:46

RavenEye, el power trío británico liderado por el vocalista y guitarrista Oli Brown, actuará esta tarde en La Cripta de Convent Garden, donde presentará 'Nova' (2016), que hasta ahora es su único álbum de larga duración. La banda completada por Aaron Spiers (bajo) y Adam Breeze (batería) debutó con el EP 'Breaking Out' (2015), que tenía un fuerte poso de blues rock que en 'Nova' cedió ante un rock contundente y deudor de Soundgarden, Pearl Jam y Queens Of The Stone Age, entre otros . Temas como 'Come With Me' o 'Hero' dan muestra de la energía de una banda alabada por la fuerza de sus incendiarios directos.

En una entrevista publicada en el último número de la revista 'Mondo Sonoro', Brown reconoce que el sonido de la banda ha ganado solidez en los últimos tiempos. «La tensión, el peso de las canciones, se ha vuelto más fuerte porque nos sentimos más cómodos escribiendo y tocando juntos», asegura el líder de RavenEye, que en 'Nova' se propuso utilizar el concepto del viaje: «Queríamos hacer un disco que pudieras poner al encender el coche y empezar un largo viaje».

Las puertas de La Cripta, a la que se accede por el número 20 de la calle Easo, se abrirán hacia las 19.30 horas y la entrada al concierto cuesta 19 euros en doctormusic.com y ticketmaster.es.