Rafael Yuste neurobiologoak 'E.T.' filma aurkeztuko du Tabakaleran Rafael Yuste, artxiboko argazkian. Columbia Unibertsitateko irakaslea neurobiologiaren eta fisikaren arteko loturak aztertzen dituen bost eguneko ikastaroa ari da eskaintzen Donostiako International Physics Center-en Miércoles, 21 marzo 2018, 17:41

Zientzia, fikzio ukitu bat duen zientzia bada ere, zinemaren oso gertukoa izan daiteke. Hori ari da erakusten Euskadiko Filmategiak, Azkuna Zentroak eta Donostia International Physics Center-ek antolatzen duten 'Kanpoan/Ahí fuera/Out There' zinema zikloak. Zinema eta zientzia uztartu dituen zikloari dagozkion proiekzioak Donostiako Tabakalerak eta Bilboko Azkuna zentroak hartu dituzte urtarriletik martxora bitartean. Donostiako emanaldiei dagokienez, ostegun honetan, hilak 22, izango da azkena.

Ohi denez, film ezagun bat eta goi mailako zientzialari bat uztartzen dituzte zikloko saioek, eta ostegun honetakoak uztartuko ditu 'E.T. The Extra-Terrestrial' (E.T., lurretik kanpokoa) eta Rafael Yuste neurobiologoa. Steven Spielbergek 1982an zuzendutako filmak Lurrean abandonatuta gelditu den beste planeta bateko izaki txiki baten gorabeherak kontatzen ditu. E.T. neska-mutiko lurtar batzuen lagun egingo da, baina etxera itzuli nahi du, eta denen artean saiatuko dira etxerako bidean jartzen helduek, zientzialariek eta poliziek batik bat, aurkitu baino lehen.

Filmaren proiekzioa, jatorrizko bertsioan euskarazko azpitituluekin, 19:00etan hasiko da. Sarrerak, 3,5 euroan, Tabakalerako informazio puntuan daude salgai. 18:30etik aurrera leihatilara agertzen diren 25 urtez azpiko lehendabiziko 25 gazteek doako sarrera izango dute, aretoa bete arte.

Ikastaroa DIPC-en

Aurkezpena, esan bezala, Rafael Yuste (Madril, 1963) neurobiologoak egingo du, eta filma amaitutakoan ere prest izango da ikusleen galderei erantzuteko. Yuste Zientzia Biologiko eta Neurozientzia irakaslea da Columbia Unibertsitatean eta Burmuineko Zientzientzako Kavli Institutuko zuzendarikidea.

2013an Barack Obama AEBetako presidentea zenak abian jarri zuen 'BRAIN' burmuineko zirkuitu neuronalen funtzionamendua ulertzeko programaren bultzatzaile nagusi izandako Yuste, hain zuzen, bost saioko ikastaro bat eskaintzen ari da egunotan Donostia International Physics Center (DIPC) zentroan, ikastaro horren bidez neurobiologiaren eta fisikaren arteko loturak aztertzen. Lehen egunetan mintegien aretoa beteta egon da.

Ikastaroa eskaintzeaz eta filma aurkezteaz gain, Yustek hitzaldi bat eskainiko du ostegunean, martxoaren 22an, 'DIPC Colloquia' egitasmoaren barruan. 'DIPC Colloquia' irekita dago interesa duten Euskal Herriko komunitate zientifikoko kide guztiei. Bertan, antolatzaileek adierazi dutenez, "zientzialari gonbidatuek beren ikerketa alorraren aurkezpen orokor bat egiteko hitzaldi hurbilak eskaintzen dituzte, eta beren ikuspegia ematen dute airean dauden galderen, erronken eta norabide posibleen gainean". Egonaldia baliatuko du nanoGUNE, BCBL, Biodonostia eta EHUren Biofisika Unitatea bisitatzeko.