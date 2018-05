Chris Kase: «Prefiero hablar de 'música improvisada' que de 'jazz', palabra con cierto bagaje» Chris Kase, en una imagen promocional. / NOAH SHAYE El trompetista estadounidense presenta hoy en Altxerri su octavo disco, 'Let Go', editado por Errabal JUAN G. ANRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 25 mayo 2018, 06:53

Hace más de 20 años que Chris Kase se instaló en Madrid «por motivos familiares y profesionales». El trompetista de New Jersey ha desarrollado en España buena parte de su carrera discográfica y también desempeña una intensa labor docente tanto en la facultad de Música de la Universidad Alfonso X El Sabio como en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco. Acaba de publicar su octavo álbum, 'Let Go' (Errabal, 2018), y esta noche lo presentará en el club Altxerri de Donostia, ciudad que conoce bien.

En julio del pasado año Kase reunió a Marcos Collado (guitarra), Ander García (bajo) y Miguel Benito (batería), y tardaron un día y medio en registrar las ocho composiciones que incluye su nuevo trabajo. El músico confirma que hubo «bastante improvisación» en el estudio, y de hecho, confiesa que para referirse a su propuesta prefiere usar el término «música improvisada» antes que «jazz», palabra que conlleva «cierto bagaje».

A la pregunta de por qué el jazz no termina de librarse del estigma de música difícil, responde que no le consta ese extremo. «La música clásica también es compleja, ¿no? En lo referido a estilos de ambos géneros, hay para todos los gustos, igual que niveles de complejidad. Y si hablamos de interpretación, tocar bien cualquier estilo de música es difícil, complicado y exigente», sostiene.

El concierto Cartel Chris Kase. Lugar Altxerri (Donostia). Día y hora 25/5/2018. Hoy a las 21.30. Precio 5 euros.

Él, por su parte, ha «estrechado la mano» del oyente incluyendo en el libreto del disco una breve descripción del repertorio, aunque a renglón seguido, matiza: «En lugar de entender mis palabras, lo importante es escuchar la música y llegar a una conclusión. Hay dos posibilidades: 'Me gusta' o 'No me gusta'. No se trata de conocimientos, sino de gustos».

El repertorio del álbum, asegura, está creado «a medida» de un combo con el que lleva tocando desde 2014. 'Teaser', por ejemplo, es un tema inspirado en el 'Star Eyes' que popularizó Charlie Parker. La trompeta y el fliscorno del estadounidense protagonizan sugerentes diálogos con la guitarra de Collado sobre la base rítmica de García y Benito. 'Let Go' alterna momentos de brío -'Riff One', 'Puddle Jumper'- con instantes de introspección -'The Wishing Song', 'Afastado'- al tiempo que se citan referentes personales como Ralph Towner o Ken Wheeler.