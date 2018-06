Un plantel de leyendas reina este fin de semana en Sondika Steve Windood será hoy la estrella en la jornada inaugural. BBK Music Legends Fest Steve Winwood, Jeff Beck, Mavis Staples, Wilko Johnson, Glen Hughes y John Cale actúan en Bizkaia J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 29 junio 2018, 08:27

En la primera edición actuaron Los Lobos, Jethro Tull, Graham Nash, Nina Hagen y Bob Geldof, y en la segunda, a figuras como Van Morrison o Georgie Fame. Este fin de semana, la tercera entrega del BBK Music Legends Fest reunirá en el centro Ola de Sondika a Steve Winwood, Jeff Beck, Mavis Staples y John Cale, entre otras viejas glorias.

Hoy

En la primera jornada destaca por encima del resto la actuación de Steve Winwood, cantante y teclista inglés conocido por su participación en Spencer Davis Group, Traffic y Blind Faith pero artífice también de una importante carrera en solitario dentro del soul, el pop y el R&B con discos como 'Arc Of A Diver', 'Back In The High Life' o 'Roll With It'. La estadaounidense Mavis Staples, que dio sus primeros pasos en los años 50 junto a su padre en The Staple Singers, demostrará por qué sigue siendo una de las voces negras más poderosas de hoy en día, con discos recientes de sonido actual producidos por Jeff Tweedy.

El superviviente británico Wilko Johnson, guitarrista y fundador del grupo de pub-rock y R&B Dr. Feelgood también actuará en una jornada compartida con el exHertzainak Gari acompañado de Maldanbera y con los gallegos Siniestro Total.

Mañana

En el otro plantel de leyendas que reinará mañana en Sondika sobresale Jeff Beck, influyente y carismático guitarrista que tocó en grupos como The Yardbirds y compartió banda con Rod Stewart, Ron Wood y Aynsley Dunbar. El galés John Cale, que comenzó su carrera como socio de Lou Reed en The Velvet Underground, tiene discos como 'Paris 1919' o 'Fragments Of A Rainy Season', además de productor de artistas como los Stooges, Nico o Patti Smith, mientras que el británico Glenn Hughes, que en los años 70 fue bajista y cantante de Deep Purple, es uno de los mejores representantes del hard rock, el soul y el funk.

En la segunda jornada del BBK Music Legends Music Fest también actuarán Ana Popovic, Dead Bronco, Motxila 21 y Moonshakers.