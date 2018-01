Planes para gente muy activa Uno de los paseos por Donostia organizado por Plus 55. Febrero arranca con multitud de actividades pensadas para mayores de 55 años. Habrá paseos, bailes, charlas y talleres dentro del programa Plus 55 de Donostia Kultura ELI KORTA SAN SEBASTIÁN. Martes, 30 enero 2018, 07:15

Bailar, pasear, conocer gente nueva, adquirir nuevos conocimientos y compartir experiencias es lo que hacen cada mes cientos de mayores en San Sebastián. A través del programa Plus 55 de Donostia Kultura, son muchos los que participan en las actividades que se organizan de forma regular, como talleres, paseos o sesiones de baile, entre otras.

Y es que llevar un día a día activo en la madurez reporta múltiples beneficios tanto para la salud física como mental. Para continuar con el fomento de un envejecimiento activo, tal como se viene realizando mes a mes desde hace 15 años, se ha presentado el programa de participación activa y tiempo libre que se desarrollará en febrero.

Los paseos por Donostia son uno de los atractivos con mejor acogida. Sobre todo cuando el tiempo acompaña. Cada lunes se reúne un grupo a las 11.00 horas para realizar un recorrido de aproximadamente una hora y media de duración.

El próximo lunes el punto de encuentro será Okendo para dirigirse hacia Herrera; el día 12, desde Tabakalera partirán hacia Riberas de Loiola y Martutene; el 19, caminarán desde Lugaritz hacia Errotaburu; y el 26, desde el centro cultural Ernest Lluch se dirigirán a Okendo.

Los organizadores avanzan que no se define un recorrido exacto porque a veces puede variar en función de los intereses del grupo. Los participantes suelen ir acompañados por una persona que facilita las relaciones entre ellos y que, al mismo tiempo, transmite a la organización sus preocupaciones y preferencias con el fin de mejorar la actividad.

145 personas participan de media en las sesiones de baile que se celebran los fines de semana en distintos barrios, dentro de la programación de Plus 55.

La media anual de asistentes por paseo es de 21 personas. Aseguran que «cuando enriquecemos los contenidos del paseo con un toque cultural, como en el caso de 'Amarajira' o 'Antigua Naturalistikoa', suele ascender a unas 40 personas».

Desde Plus 55 aseguran que «nuestro objetivo es que a través de este hábito saludable los participantes tengan la posibilidad de encontrarse y socializar con otras personas y, al mismo tiempo, tengan acceso a los centros culturales en los que pueden descubrir actividades de su gusto».

Remarcan que la forma de relacionarse entre los paseantes es «sencilla». «No hay una expectativa sobre cómo debemos ser o comportarnos, no hay exigencias. Simplemente acudo, hablo, escucho y profundizo, o no. Esa libertad es la que después propicia que nos sintamos animados a participar de nuevas iniciativas», comentan desde Plus 55.

Con el tiempo se ha ido formando un grupo de amigos diverso. «Los más habituales actúan de anfitriones ante las personas que se van incorporando y, como saben lo importante que es ser bien recibido, estos hacen lo propio con los nuevos». En ese sentido, subrayan que «su protagonismo y participación es clave».

Música en directo

Pero además, los mayores donostiarras se mantienen activos gracias a la música y el baile. Cada fin de semana se organiza un encuentro para divertirse bailando al ritmo de conocidas canciones de un amplio abanico de cantautores, cantantes y grupos, como Joaquín Sabina, Julio Iglesias, Egan, Benito Lertxundi, Maná, Joselu Anaiak o Juan Luis Guerra, entre otros muchos.

Así, este sábado de 18.00 a 20.00 horas la sesión de baile será en Ernest Lluch; el día 11 será a la misma hora en el Antiguo Mercado del barrio del Antiguo; el 17 de febrero, en el centro cultural de Larratxo a las 18.00; y el 24 de febrero, de 17.30 a 19.30 horas en la casa de cultura de Okendo. Todo ello con música en directo de la mano de la Orquesta Tsunami, Ibai Berria y Agustín.

Aunque los paseos y los bailes son las actividades «con más solera», se ofrecen múltiples actividades culturales como las bibliotecas humanas, planes intergeneracionales, talleres de móvil y ebook, entre otras. La agenda completa está en los centros culturales, polideportivos, ambulatorios, asociaciones de personas mayores y en la web de Donostia Kultura, www.donostiakultura.eus.