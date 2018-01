The Northagirres y Blues & Decker actúan mañana a mediodía en Zumarraga

La banda de Urretxu The Northagirres recalará mañana sábado a mediodía en la ermita de Eitza de Zumarraga para ofrecer una actuación gratuita y compartida con el grupo asturiano Blues & Decker, que iniciará la doble sesión.

Nacidos hace seis años, The Northagirres está integrado por músicos con muchas horas de vuelo en formaciones como The Hot Dogs!, Müturbeltz, Sorkun, Dirty Jackets, Supertrooper o Painful. La idea inicial del grupo era que el guitarrista y vocalista Iñigo Agirrebalzategi pudiera dar forma a canciones que no hallaban acomodo en sus otros proyectos y en 2014 publicaron su primer trabajo homónimo. Un año después entregaron 'Down The Highway' (2015), que les llevó de gira por infinidad de plazas de Euskadi, Asturias, Galicia, Zaragoza, Ciudad Real o Madrid. A finales de 2017 grabaron su tercer disco, 'Corte fino', en los estudios Guitar Town Recordings de Hendrik Röver (Los Deltonos). Su intención es publicarlo próximamente en CD y en vinilo en el prestigioso sello madrileño Folc Records, bajo el que también se operan Los Chicos, Los Deltonos, Lie Detectors, Señor No y Johnny Casino, entre otros.

El concierto Cartel The Northagirres + Blues & Decker. Lugar Ermita de Eitza (Zumarraga). Día y hora 20/1/2018. Mañana a las 12.00 horas. Precio Gratis.

Desde el inicio se han caracterizado por ser una banda de rock and roll que pivota entre el country y el rhythm and blues con influencias americanas y australianas. Sus dos guitarras están perfectamente diferenciadas y el piano y el Hammond aportan un color especial al conjunto, sin olvidar la efectiva sección rítmica. Junto a su repertorio ofrecen clásicos de sus «padres putativos»: The Rolling Stones, Neil Young, Tom Petty, Elvis y muchos más.