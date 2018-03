Noche de metal en Pagoa de Oiartzun Foto promocional de Blast Wave, banda irundarra de heavy metal que mañana actuará como cabeza de cartel en Oiartzun. / DV Cuatro grupos. Los irundarras Blast Wave encabezan el cartel de mañana junto a las bandas Neura, Mind Trap y Aski Da JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 23 marzo 2018, 07:08

Los amantes del metal tienen una cita ineludible mañana en la Sala Pagoa de Oiartzun, donde tocarán cuatro bandas guipuzcoanas que garantizan una noche de sonidos extremos. Con su heavy de aroma clásico, el quinteto irundarra Blast Wave ejercerá de cabeza de cartel y presentará su primer álbum largo, 'Renacer' (2017), en un programa que también incluye a Neura, Mind Trap y Aski Da, que practican diferentes tipos de metal. Los conciertos comenzarán a las 22.00 horas y la entrada tiene un precio de 6 euros en venta anticipada y 8 en taquilla.

Blast Wave nació hace ocho años en Irun gracias al impulso de Jon Marcos, que ya había hecho sus pinitos en algún otro grupo. Cuando le «volvió a picar el gusanillo», puso un anuncio para encontrar a gente con la que iniciar un nuevo proyecto sin más objetivo que el de «pasar un buen rato entre amigos y componer temas para salir a tocar». Esto último era un reto porque con la anterior banda jamás había ofrecido conciertos, así que se pusieron a ensayar como locos. «De aquellos primeros pasos recuerdo, sobre todo, los madrugones, ya que por motivos laborales ensayábamos por las mañanas en Bera. Los nervios del primer concierto también fueron serios», rememora.

La cita El cartel Blast Wave, Neura, Mind Trap y Aski Da. Lugar Pagoa (Oiartzun). Día y hora 24/3/2018. Mañana a las 22.00. Precio 6/8 euros.

En todo este tiempo han adquirido tablas suficientes y por Blast Wave han pasado diversos integrantes, aunque su formación actual es «la más estable y duradera» hasta el momento, según subraya su líder: Jon (voz), David e Iván (guitarras), David (bajo) y Mikel (batería). Juntos logran «un sonido contundente inspirado en el heavy más clásico» y «matizado por las sonoridades más modernas».

Los temas de su primera maqueta, 'Flames Are Getting Closer' (2012), estaban cantados en inglés, pero pronto decidieron pasarse al castellano y probaron con un EP. «Surgió de manera natural. Hubo quien nos preguntaba por qué no cantábamos en castellano y empezamos con algún tema. Nos gustó cómo sonaba y además, yo me sentí más cómodo, así que las canciones del primer disco, 'Renacer', las preparamos íntegramente en ese idioma. Eso retrasó un poco el lanzamiento pero estamos más que satisfechos con el resultado y la respuesta ha sido muy positiva», explica.

Crecer con los clásicos

El título del debut no puede ser más explícito: «Renacíamos con los temas en castellano, con formación definitiva tras muchos cambios pero conservando nuestra esencia». El álbum incluye temas como 'Éxodo', 'Destrucción', 'Furia y rencor', 'Resistiré' o 'No llores más', que hablan de la violencia de género, del medio ambiente, la amistad o la lucha por los propios objetivos: «Hay un poco de todo», advierte el cantante de Blast Wave, que creció con los clásicos del heavy: Iron Maiden, Judas Priest, Helloween, Manowar, Angra, Scorpions... «Supongo que ésas serían nuestras influencias yo siempre he escuchado más música en inglés, aunque las bandas de aquí siempre te llegan», añade en alusión a grupos españoles de los años 80 como Obús, Barón Rojo o, más cercanos, Los Ángeles del Infierno. Con unos agudos muy potentes, la voz de Jon no desentona en absoluto con la de sus ídolos Michael Kiske, Klaus Meine, Jorn Lande y Andre Matos.

Tras grabar este trabajo en los estudios Drop In de Francia -«surgió la oportunidad y no pudimos rechazarla: ha sido una gran experiencia»- y masterizarlo en Italia -«buscábamos un sonido contundente ajustado a nuestro presupuesto»-, el grupo de Irun prepara ya un segundo disco «más técnicos y más progresivo». «La idea es no dejar de lado nuestra identidad y buscar un sonido más moderno. Lo meteremos todo en una cocktelera y veremos qué sale. Con un poco de suerte, lo lanzaremos a finales de este año», asegura Jon.

Preguntado por la salud de la escena heavy local, el cantante considera que «está muy tocada», pero extiende su diagnóstico al resto de géneros musicales. «No se siente un respaldo pero al final esto lo hacemos por pasión y aunque es difícil conseguir buenas condiciones para tocar, tampoco nos podemos quejar», asegura el líder de una banda que ha actuado en festivales como Metal Norte, Euskal Metal Fest o Gabonak in Hell), además de compartir escenario con bandas como Saratoga, Barón Rojo, Nova Era, Timo Tolkki, Eternal Idol o Lizzy Borden.

Tres bandas más

Los encargados de abrir la cuádruple sesión de Pagoa serán Aski Da, que tuvieron una primera vida entre 1992 y 1997, cuando coincidieron con grupos como Reincidentes, Parabellum, Etsaiak o Baldin Bada. Tras casi dos décadas de parón, los de Errenteria actualizaron la formación y volvieron a la palestra con el EP 'Paranoia' (2014), grabado antes del disco 'Comienza la acción' (2016). En este nuevo trabajo su hardcore metal suena «mucho más maduro» e incluye siete temas originales más una versión del 'Hotel Monbar' de Kortatu.

La noche seguirá con Mind Trap, banda pasaitarra que fusiona hard rock y metal con una narcótica base psicodélica. El proyecto nació en 2014 y fue creado por músicos provenientes de otras formaciones como AOD, Zephyr o Blast Wave. En este tiempo, el grupo ha creado un interesante repertorio propio cantado por la poderosa voz femenina que protagoniza los EP 'Let The Music Talk' (2015) y 'ReEvolution' (2017), al tiempo que ha actuado en distintas salas donostiarras y en festivales como Stop War o Emakume Basatiak.

Antes de la actuación de Blast Wave saldrá al escenario de Pagoa Neura, power trío donostiarra que tras un EP homónimo publicado en 2015 lanzó 'Escombros del imperio' (2016), un contundente debut de groove metal grabado en los estudios que Álvaro Remacha tiene en Andoain.