Nikki Corvette, heroína del pop-punk y pionera rockera, actúa hoy en Hondarribia

El programa foral Gaztemaniak lleva hoy a la Sala Psilocybenea de Hondarribia a Nikki Corvette & The Romeos, un explosivo combo liderado por una mujer que está considerada heroína del pop-punk y pionera del rock. Nació y se crió en la ciudad estadounidense de Detroit y, según cuenta la leyenda, a sus tiernos 16 años se marchó de casa porque sus progenitores le prohibieron asistir a un concierto de MC5. Sin tardar demasiado, en 1977 formó Nikki & The Corvettes, banda que firmó para el legendario sello Bomp Records con un álbum publicado en 1980 y descrito como «una perfección de power-pop» que «hacía la diferencia entre las Ronettes y los Ramones».

Considerada icono del pop-punk y pionera del rock, Nikki mezclaba lar armonías clásicas de grupos de chicas con pegadizos toques de pop y rock and roll años antes de que Blondie le diera un sentido viable y comercial a esa fórmula. Corvette giró con los Ramones y, más recientemente, con Blondie, pero jamás ha dejado de lanzar discos y singles mientras viajaba por el mundo. Hoy en día sigue dándolo todo como comprobarán los asistentes a su concierto de esta noche en Hondarribia, donde actuará acompañada por The Romeos, su banda italiana: Hervè (The Peawees), Franz (Miss Chain & The Broken Heels) y Brown (T.U.P. Studio).

Cartel Nikki Corvette & The Romeos + Living Eyes. Lugar Psilocybenea (Hondarribia). Día y hora Hoy a las 22.00. Precio 7 euros.

A las 22.00 horas, desde Australia, abrirá la doble función en la sala bidasoarra el grupo Living Eyes, saludados como «la nueva sensación del garaje rock teenager» que ha conseguido destacar en una escena actualmente dominada por psicodélicos como Tame Impala o Pond.