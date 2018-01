Todas las músicas en un espectáculo Una treintena de artistas, con músicos que tocan todo tipo de instrumentos y vocalistas que se mueven en los más diversos registros, dan vida al espectáculo 'Music Has No Limits'. Music Has No Limits vuelve mañana al Kursaal con su propuesta musical sin fronteras basada en éxitos de todos los tiempos R. A. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 25 enero 2018, 06:57

Los tiempos de las tribus urbanas y los aficionados a un solo estilo musical parecen cosa del pasado: el eclecticismo del oyente va a más, y el espectáculo que llega mañana al Kursaal lleva ese concepto a su máxima dimensión. El nombre de este show que convierte la música en una celebración colectiva ya deja clara la filosofía: Music Has No Limits es la declaración de principios que se lleva a rajatabla en un escenario del que surgen entremezclados y potenciados todos los estilos imaginables: rock, electrónica, ópera, house, gospel, jazz, música clásica, heavy metal, rap, funk y todos los pasos intermedios.

Pero los límites no están siquiera en el concepto musical, o en la idea de lo que es un concierto, Music Has No Limits aspira a romper más barreras artísticas y da tanta importancia al espectáculo visual como al sonoro. «Sus shows ofrecen una experiencia emocional siempre distinta, basada en la fuerza y la energía del directo, y donde la música es el hilo conductor de un espectáculo inédito hasta ahora en el que interactúan voces, ritmos, efectos, luces, imágenes y sorpresas», indica la compañía dedicada al entretenimiento que ha montado este espectáculo con carácter internacional y que busca provocar emociones intensas en el público. Music Has No Limits es una compañía creadora de espectáculos propios, que también colabora con otras empresas en proyectos específicos, y tiene su propia escuela para la captación y desarrollo de nuevos talentos.

Los diferentes vocalistas abordan todos los registros estilísticos, y el conjunto de músicos abarca desde el abanico completo de instrumentos clásicos (cuerda, viento y percusión), hasta la última tecnología de música electrónica y de DJs, pasando por las baterías y guitarras de la tradición rockera.

La cita Lugar Auditorio del Kursaal, San Sebastián. Fecha Mañana, 26 de enero. Hora 21.00. Precios De 38 a 18 euros.

La 'playlist' de tu vida

El show que llega mañana al Kursaal se apoya en un repertorio que también aúna autores y épocas muy diversos, para recrear éxitos que forman parte de la memoria de todo tipo de públicos. Por eso tienen otra forma de definir lo que se va a escuchar: «Es la 'playlist' de tu vida», resumen. Una colección de canciones que pueden estar entre las favoritas de cualquiera, porque la lista de autores, primeras figuras de la música de todos los tiempos, es también muy diversa: Michael Jackson, U2, David Guetta, Lady Gaga, Adele, Queen, Guns N'Roses, Bruno Mars, The Police... y también Puccini y Bach. «A los creadores de Music Has No Limits les une su deseo de renovar el panorama musical a través de shows en los que fusionan todos los estilos, todas las épocas, interpretando las mejores partes de muchos de los mayores hits de una manera completamente nueva».

Para todas las edades

El espectáculo que ocupará el gran escenario del Auditorio del Kursaal, «impacta a públicos de todas las edades; ya tengan 6 ó 60 años, se levantan de sus butacas bailando a los pocos minutos de que empiece cada representación», explica la compañía. La energía es otro de los componentes básicos del espectáculo, en el que se genera la complicidad del público en busca de la euforia, transmitiendo «el sueño de expresar y compartir la música como una experiencia vital y colectiva por encima de los cánones tradicionales».

Music Has No Limits, que tiene sedes en Madrid y Barcelona, desarrolla en la ciudad catalana «un Laboratorio de Ideas que se ocupa de la producción y la investigación, donde se diseñan todos los elementos en los que se apoya cada espectáculo (repertorio, iluminación, escenografía, efectos, vestuario, maquillaje, etcétera) y se ajustan los detalles de experiencias únicas que suceden dentro y más allá del escenario».