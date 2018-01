Montserrat Torrent: «Es la música la que me da fuerza para seguir tocando a los 91 años» Montserrat Torrent, ante el órgano de la Iglesia Iesu de Riberas de Loiola. / JOSE USOZ Montserrat Torrent, decana de los organistas Generaciones de músicos han aprendido a tocar el órgano bajo la tutela de esta barcelonesa tenaz y entusiasta, que hoy y el viernes ofrecerá sendos conciertos en Donostia BORJA OLAIZOLA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 24 enero 2018, 07:03

Un cáncer, una rotura de fémur o la muerte de un marido suelen ser argumentos suficientes para retirarse de la circulación a partir de cierta edad. La secuencia se quiebra en casos como el de Montserrat Torrent, que a sus 91 años sigue en activo y ofrecerá hoy y el viernes (20.00 horas) sendos conciertos de órgano en la Iglesia Iesu de Riberas de Loiola. Maestra de generaciones de organistas, Torrent hace gala de un sentido del humor y una vitalidad ejemplares a pesar de su acusada sordera.

- Se sentó por primera vez ante un piano a los 5 años y sigue en la brecha a tres meses de cumplir los 92. La música le ha acompañado toda la vida.

- La música lo es todo para mí, incluso antes de nacer yo ya la escuchaba porque mi madre era una muy buena pianista. Ella tuvo siete hijos y a todos nos dio una educación musical. La música nos acompañó en nuestra infancia. El piano era el instrumento doméstico, mi madre tocaba con frecuencia y en mi casa se hacían conciertos con violinistas y cantantes. Todo ese mundo desapareció con la Guerra Civil. Tuvimos que huir de Barcelona, interrumpimos los estudios de música en la academia...

- Pero siguió vinculada a la música.

- Después de la guerra, mi padre, que era un hombre con un sentido muy práctico, dijo que teníamos que sacarnos un título oficial para defendernos en la vida. Fuimos al conservatorio y completé la carrera de piano. Como entonces las chicas teníamos que hacer el servicio social, me matriculé en órgano porque me hacía ilusión tocarlo cuando íbamos a veranear a Santa Coloma de Farnés. Fue ahí cuando Bach me conquistó. Dije adiós al piano porque el órgano me descubrió un nuevo mundo. No lo hice con el propósito de hacer una carrera, sino para disfrutar, lo escogí como goce particular. Pero el que había sido mi maestro tuvo que regresar a Francia y me pusieron a mí de profesora. Fue entonces cuando me di cuentas de que tenía que perfeccionar mi técnica. Empecé a dar cursos, a mejorar...

- ¿Qué significa la música para usted?

- La música me ha acompañado desde la infancia en las alegrías y en las adversidades, es lo que me sostiene en todas las situaciones. He perdido muchos seres queridos empezando por mi marido, amigos y amigas queridísimos... Si no fuese por ella ahora estaría más que triste, estaría con una soledad amarga, pero toco y la amargura se va yendo poco a poco hasta que se va del todo (risas).

- ¿Cuántos conciertos da al cabo del año?

- Ahora unos quince o veinte, antes eran muchísimos más. Me canso más y necesito tiempo para recuperarme entre un concierto y otro, sobre todo después de la última caída.

- ¿Que le lleva a mantenerse en activo a los 91 años?

- Yo pienso que esto es vida (mira al órgano de la Iglesia Iesu, donde tiene lugar la entrevista). He gozado preparando los conciertos que voy a dar aquí. Es como si me llenara de nueva vitalidad, una renovación completa. Tocar es un estímulo grandioso para seguir viviendo con ilusión y no como un parásito, que sería lo natural a mi edad.

- Hace unos meses sufrió un accidente que le dejó inmovilizada con una rotura de fémur. ¿Tuvo claro que se recuperaría para volver a tocar?

- Cuando tuve el accidente me resigné y pensé que mi relación con la música se había acabado. Si no era capaz de dar un paso, cómo iba a poder tocar el órgano. El fisioterapeuta que me trataba me dijo: 'Si piensa que no va a volver dar un paso no lo va a dar'. Poco a poco me di cuenta de que podía recuperar la capacidad de caminar aunque seguía pensando que lo de tocar iba a ser imposible. Sin embargo, el traumatólogo me aconsejó que retomase mi relación con la música. 'Me parece bien que deje de dar conciertos, pero tiene que seguir tocando porque es lo que ha hecho desde niña y si no lo hace su sistema nervioso lo va a acusar', me dijo. Así que poco a poco me fui acercando a la música. Al principio hundir una tecla me parecía un milagro, pero poco a poco fue hundiendo más teclas y recuperando mi capacidad. Me llamaron para dar un concierto, pensé que no iba a poder pero pude y volví a entrar en la rueda.

«Tocar es un estímulo grandioso para seguir viviendo con ilusión y no como un parásito»

«Hay obras de Bach que te hacen pensar que un ser humano no pudo escribir eso, que se lo dictó Dios»

- ¿De dónde saca fuerzas para ponerse de nuevo al órgano?

- Saco fuerzas de la misma música. Cuando tocas algunas obras de Bach es como si la música entrase en tu ser y te transformase. Es un fenómeno difícil de explicar, como si dejas de ser tú misma y te transformas en música.

- También ha superado un cáncer.

- Entonces también dejé de tocar. Incluso hice un testamento y lo dejé todo a punto. Pero el médico que me operó me dijo que la música iba a ser buena para distraerme de la enfermedad. Fue el mismo proceso que con el fémur. Empecé a tocar solo para mí, luego me comprometí a dar algún concierto y al final estaba otra vez en la rueda.

- ¿Se siente un ejemplo para las personas de su edad?

- Quisiera serlo porque existe un desprecio a las personas mayores que alguna vez me ha tocado experimentar en propia carne. Hay gente que piensa que los mayores sobramos, que hay demasiada gente mayor. Es indigno.

- Más que escuchar, usted siente la música debido a su sordera. Intente explicar las sensaciones que experimenta cuando toca.

- Lo resuelvo todo con la imaginación, en mi cabeza la música suena fortísimo. Todos los días practico de seis a ocho de la mañana con el teclado. No suena, pero en mi mente lo oigo todo y lo disfruto fuera de medida. Escucho la música con plenitud. Los otorrinos no se lo creen, me miran compasivamente y les veo que piensan: 'Pobre mujer, además de sorda está completamente desquiciada' (risas).

- Su intervención en San Sebastián se produce en el marco de la II Semana Bach. ¿Qué representa Bach para usted?

- Es el summum de la música. Algunas de sus obras trascienden lo que un ser humano haya podido crear. En piezas como 'La Pasión según San Mateo' te descubres pensando que ningún ser humano ha podido ser capaz de escribir cosas así, que fue Dios el que se lo tuvo que dictar.

- Ha tenido oportunidad de tocar en cientos de órganos a lo largo de todo el mundo. ¿Qué es lo que más valora del instrumento?

- El sonido. Tiene que ser un sonido bello, si es áspero, duro o estridente ya no me apetece tocar. A pesar de mis problemas de oído lo percibo enseguida. Luego también es importante la mecánica, que no tengas que tocar el instrumento como si fueses un camello, que solía decir Bach, que sea dúctil al tacto.

- ¿Qué le parece el órgano de la Iglesia de Iesu?

- Me siento muy cómoda, me encanta la simplicidad del templo, aquí no sobra nada.