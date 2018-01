Diego Guerrero: «Un cocinero debe profundizar en el conocimiento de los alimentos» Diego Guerrero, en Reale Seguros Madrid Fusión. / Alberto Ferreras Jordy Navarra trae los aromas de Filipinas a la segunda jornada del Reale Seguros Madrid Fusión e Ian Millar esboza el restaurante del futuro VÍCTOR NÚÑEZ Madrid Martes, 23 enero 2018, 12:41

Diego Guerrero, el intrépido capitán del madrileño DSTAgE, se ha subido a la carrera al escenario y ha pedido que apagaran las luces del auditorio para mostrar un vídeo del proyecto culinario que comenzó hace ya más de tres años en el centro de Madrid, después de su salida del Club Allard. "Guerrero es un cocinero muy técnico y hoy nos viene a hablar de algo importantísimo: la relación de las grasas, las proteínas y el agua en los alimentos", ha explicado José Carlos Capel, presidente de Reale Seguros Madrid Fusión, al presentarlo.

Este exalumno de Martín Berasategui ha señalado que hoy los cocineros jóvenes tienen mucho conocimiento culinario a su alcance, a través de libros, tutoriales en la web, congresos como el que estos días acoge Madrid... Pero se olvidan de algo básico: saber de qué se componen los alimentos. "No digo que sea necesario para cocinar. Mi madre no lo sabe y cocina muy bien. Pero considero que un cocinero debe saberlo. Porque saber qué es una emulsión, por ejemplo, establece un lenguaje universal y así uno puede trabajar en varios países, sabiendo sustituir ingredientes que tengan los mismos componentes, pues entendemos todo de manera más global", ha afirmado.

Lo ha ejemplificado con varias recetas. "Si sabemos qué es el colágeno podemos descubrir sus posibilidades. En nuestro restaurante hacemos colágeno de vaca y caviar, con ajo asado y caldo de repollo. Preparamos un sofrito de verduras, añadiendo tendones, y lo cocinamos hasta que se libere el colágeno. Luego se enfría y se solidifica. Con eso hacemos una pasta para hacer unas 'tostadas' que luego congelamos. Lo sacamos de la nevera y le pasamos la llama de un soplete", relata. También hace una cochinita pibil. "Concentramos el sabor de este plato mexicano en una lámina de patata. Guisamos manitas de cerdo con achiote y naranja y hacemos una pasta y la enfriamos para añadirla a la lámina de patata. Asamos trozos de piña, que luego acompañamos con cilantro, chile y cebolla morada. Y ya está".

En su restaurante, galardonado con dos estrellas Michelin, todos los días Diego Guerrero se propone olfatear, probar, alucinar, crecer y divertir. Pero desde hace un tiempo está sumergido en la comprensión de los elementos y los procesos químicos de los alimentos. Para hacer un repollo, después de asar hojas de col, las mete en caldo de pollo y luego las congela. Al final las presenta con cortezas hechas con piel de pollo. "Las grasas no siempre son malas. Muchas veces potencian el sabor. En fin: está muy bien saber técnicas de cocina, pero es esencial que los jóvenes cocineros profundicen en el cocimiento de los alimentos", concluye.

El restaurante del futuro

Ian Millar es uno de los más destacados especialistas europeos en tecnologías de la información aplicadas a los campos de la hotelería y la restauración, eso que en los países anglosajones se engloba bajo el término 'hospitality'. Millar hace hincapié en que "en este momento, en la industria hostelera, en general, seguimos siendo analógicos. Apenas hay esfuerzos por insertarse en la era digital. Muchos dicen que es caro, pero es más caro no modernizarse".

Para Millar, "la tecnología debe estar en el corazón del restaurante. En sus programas de pedido y cobro, en el wifi para que los clientes puedan conectarse y utilizar las redes sociales sin consumir datos de sus móviles". No obstante, dice, "eso de tener camareros robots no está bien. Una máquina no tiene la sensibilidad humana que se requiere para acercarse y atender a la gente".

Este experto vislumbra que en el futuro todo estará vinculado al teléfono móvil. "Nuestros clientes hacen muchas cosas con él. Se invitan a reunirse en tal restaurante. Llegan y se conectan y empiezan a hacer fotos para subirlas a Instagram y a Twitter", dice.

Finalmente, Ian Millar recomienda a los restaurantes "tener también una página web atractiva, funcional y actualizada. Incluso deberían crear una aplicación con sus menús, presentándolos y explicándolos para ser tomados en cuenta o descartados. Algo así como un 'Tinder' de la comida"

Jordy Navarra y la fermentación

Con el delantal bien enfundado, el filipino Jordy Navarra -jefe del restaurante Toyo Eatery, ex beisbolista y músico aficionado- subió al escenario para hablar sobre los sabores de Filipinas y dar así comienzo a la segunda jornada de Reale Seguros Madrid Fusión. «Explorar y aprender es nuestra misión», sentenció. «En un reciente viaje me sorprendió un arroz con un condimento de gamba fermentada y empecé a investigar al respecto. Hoy vemos que en muchas partes del mundo los cocineros están haciendo este tipo de transformaciones. En Filipinas, por el clima que tenemos, la fermentación ocurre de forma natural. Solemos tener 30 grados y un 80% de humedad, así que es fácil tener productos fermentados para condimentar».

Jordy Navarra. / Alberto Ferreras

Este filipino de 32 años, exdiscípulo del británico Heston Blumenthal, sostiene que es cocinero «para hacer arte y divertirse con la comida». Quizá por eso, su restaurante, en el que cocina sobre todo con productos filipinos, causa sensación en Manila. En Reale Seguros Madrid Fusión ha sacado unas gambas. Les añadió un poco de vinagre de coco y mango verde. «También un aceite que hacemos con las cabezas de langostinos y guindillas. Todo se mezcla en un bol. Luego añadimos mango maduro y hojas fritas de boniato», especifica, para después presentar un trozo de carne de cerdo aderezado con el condimento de gambas fermentadas. Lo ha freído y luego ha puesto encima hojas de mostaza y un chorrito de aceite de berenjena.

«Otro ejemplo de fermentación es la salsa de pescado», ha dicho. «En nuestro restaurante la hacemos añadiéndole dulce de leche. En el sur de Filipinas hay mucha influencia del sudeste asiático y ahí aprendí el proceso de la inoculación para hacer 'tapoi', una bebida fermentada para acompañar un plato hecho a base de coco», abundó.

En Filipinas, precisamente, se realizará dentro de un par de meses Madrid Fusión Manila (MFM). El encuentro es la única edición de Reale Seguros Madrid Fusión fuera de España y busca situar a ese país como centro gastronómico del continente asiático. La primera edición de MFM se llevó a cabo en 2015 y exploró las relaciones históricas entre España y Filipinas. La segunda, en el año 2016, conmemoró el 450 aniversario del galeón de Manila que conectaba la ciudad con Acapulco y que fue la primera ruta marítima entre los continentes de Europa, América y Asia. Y el año pasado tuvo al jamón ibérico como protagonista y se desarrolló bajo el lema 'Hacia un planeta de gastronomía sostenible'. En 2018, la cuarta edición, las técnicas de cocina tradicional y los ingredientes nativos serán los elementos centrales.

Una de las creaciones del chef filipinio. / Alberto Ferreras

Entre los chefs de Madrid Fusión Manila 2018 estarán aquellos que tienen estrella Michelin, como Curtis Duffy, Hajime Yoneda, Aitor Jerónimo Orive, L. G. Han, Mingoo Kang, Diego Gallegos, Pepe Solla y Roberto Ruiz. Y a esta rutilante constelación se unirán Matt Abergel ―premiado entre los 50 mejores restaurantes de Asia de 2017―, Paul Qui ―ganador del Top Chef Season 9―, Íñigo Lavado y Javier Estévez, entre otros.