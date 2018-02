«Luces, sonidos, palabra y acción» en el nuevo mitin rockero de Chain & The Gang

El carismático Ian Svenonious regresa hoy a Donostia para ofrecer un nuevo mitin rockero al frente de Chain & The Gang, la banda que lidera desde hace una década tras haber militado, entre otras, en Nation of Ulysses y The Make-Up. En esta última acuñó la etiqueta góspel yeyé para referirse a una música que tiene mucho de espiritual y de política en el sentido de que pretende mover a la masa y provocar tanto la reflexión como el baile.

El grupo estadounidense presentará a las 21.00 horas en la Sala Dabadaba (10/13 euros) su quinto álbum de estudio, 'Experimental Music' (2017), en el que arremete contra quienes «experimentan» con las vidas de los seres humanos: los señores de Silicon Valley, políticos, magnates.

«Ellos piensan que sólo eres ADN o datos, un poco de plasma para golpear a su antojo. Es hora de devolver el golpe: fuego con fuego», predica la banda, que también experimenta con «luces, sonidos, palabras y acción», sus armas.

«Podría herir sentimientos»

El autodenominado 'crime rock' del grupo es una actualización del rock and roll, el garaje, el blues y la música góspel, así como de los cuartetos vocales de finales de los años 50 y 60. El propio Svenonious, auténtico animal escénico, ha declarado: «Si un fan me preguntara qué hacemos, le diría: 'Cuidado, podría herir tus sentimientos'. O: 'Sé precavido, no se sabe qué puede pasar si escuchas esta música'. ¿Por qué? Porque Chain & The Gang no es para todos. No está diseñado para las víctimas de Ikea que dependen de los robots para elegir su música de fondo, pero también puede ser adictivo y tiene algunos efectos secundarios perturbadores».

«La música coloniza la mente. Todavía recuerdas la música de los anuncios que veías cuando eras un crío... Ése es el poder de la música. El que controle la música, controlará el mundo», respondió en una entrevista con 'ABC' el músico de Washington DC. En la introducción de su libro 'Estrategias sobrenaturales para montar un grupo de rock', publicado en España por Blackie Books en 2014, Svenonious era definido por el prologuista como alguien que «siempre entendió la banda de rock and roll como comando vanguardista pero popular» y que utiliza la estética como «un modo de posicionarse éticamente» y «desmarcarse de los perores clichés de la industria musical».