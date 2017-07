«El límite a nuestras letras nos lo ponen nuestros propios hijos» Mojinos Escozios lleva ya dos décadas al pie del cañón. Mojinos Escozíos, el quinteto de rock duro y el chiste constante, con 'El Sevilla' al frente, vuelve a Gipuzkoa siete años después AITOR ZUBIZARRETA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 21 julio 2017, 08:19

Dos décadas después, los barceloneses Mojinos Escozios siguen al pie del cañón, fieles a su cachondeo rockero. Acaban de publicar su nuevo CD 'Maduritos y resultones', con 10 nuevas canciones y un DVD en directo con sus mayores 'hits', que presentarán el lunes en fiestas de Errenteria. Nos lo cuenta su guitarrista Vidalito.

- Celebran 20 años como grupo.

- Así es. 20 años ya.... ¡y más de uno creía que no íbamos a durar ni dos años!

- 16 discos en 20 años, nada menos. ¿No se les acaban las ideas?

- Pues la verdad es que tenemos muchas ideas, y muchos temas guardados en la recámara. Tenemos la suerte de ser un grupo donde todos opinamos sobre las canciones, y tenemos ideas sobre canciones. También ayuda tener nuestro local totalmente adecuado para grabar, así que si ensayamos algo y tenemos alguna idea, al instante la podemos grabar y almacenar.

- ¿Su disco más vendido?

- Según las discográficas, el segundo, 'Demasiao perro pá trabaja, demasiao carvo pal rocanró', más de 250.000 copias.

- No suelen girar en salas. ¿Por el caché quizás?

- No es que sea por el caché. Siempre hemos pensado que somos el mejor grupo para una fiesta mayor. Si quieres que la gente quede encantada con el concierto de fiesta mayor, tienes que contratar a Mojinos Escozios. Además, en la época de invierno, solemos hacer algunos conciertos en salas.

- Entre el rock y el cachondeo, ¿que predomina más a la hora de componer?

- Las dos cosas. Creo que nunca haremos un tema que no nos guste a los cinco. Y no nos veo haciendo canciones con letras serias, o canciones que no sean rockeras.

Respeto mutuo

- ¿ Es imprescindible que la canción les haga gracia?

- Si, por supuesto. Si no nos hace gracia la canción ¿para qué hacerla?

- A veces, con tanta coña y broma, se les minusvalora musicalmente. ¿Les molesta?

- No. Después de tantos años, es algo que no nos importa. Además, cuando coincidimos en festivales con otros grupos, se nota el respeto mutuo que hay.

- Meten mucho humor escatológico. ¿Todo vale, o hay algún limite en las letras?

- Creo que hace ya bastantes discos en los que no hay nada escatológico. Sí que tenemos un límite. Todos somos padres y los primeros que oyen nuestras canciones son nuestros propios hijos, así que ahí está el límite.

- ¿Qué le parecen otros grupos de cachondeo rockero como Gigatron, El Reno Renardo o Mamá Ladilla?

- Creo sinceramente que debería haber más grupos así. Hemos coincidido varias veces y somos fans unos de otros.

- En 20 años el negocio ha cambiado totalmente; promo, presupuesto, ventas, conciertos,... ¿Como ve la situación con la perspectiva que dan los años?

- Desgraciadamente el futuro musical está bastante negro. Internet ha tenido muchas cosas malas, pero también muchas buenas. Y tampoco hay que olvidar la crisis tan bestial que ha pasado este país, que ha afectado a todos los sectores, y hemos tenido que adecuarnos a los nuevos tiempos todos.