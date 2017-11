JUERGA INFANTIL EN EL KURSAAL

No hay más que echar un vistazo a la cartelera del Kursaal para darse cuenta de que la programación cultural de Navidad pide paso. Y con ella llegan los espectáculos especialmente ideados para disfrutar en familia. Tras 'El bosque de Grimm' del pasado fin de semana este domingo toma el auditorio donostiarra una propuesta radicalmente distinta: los CantaJuego se suben al escenario dispuestos a montar la fiesta. En concreto, la de su pueblo, ese que sirve de excusa para abordar la segunda parte de la gira '¡Viva mi planeta!' y que narra cómo una aldea abandonada vuelve a llenarse de vida gracias a medidas sostenibles y amor por la naturaleza.

El show, el más ecológico del grupo hasta la fecha, está especialmente diseñado para niños de 0 a 6 años, una franja de edad para la que no abundan los conciertos en directo, menos aún si se prolongan durante hora y media. ¿El secreto para que los críos no se aburran? «el despliegue escénico, donde se conjuga música, baile, juego y humor», según detallan los organizadores en la promoción del evento. Eso, y que no tienen que estar sentados en las butacas. El show está concebido para que puedan cantar, saltar y danzar.

Los CantaJuego iniciaron su proyecto pedagógico-musical hace más de dos lustros con el objetivo de ayudar a los niños a «aprender jugando». Tras un notable éxito audiovisual, continuaron apostando por el desarrollo temprano de las habilidades con canciones, personajes y coreografías que, aseguran, están «ideados por especialistas en estimulación psicomotriz y trabajo psicopedagógico». Algunas de sus canciones se han convertido en un auténtico himno de la juerga infantil: el 'Chuchuwa' o 'La mané' acumulan varios millones de reproducciones en Youtube, cifras equiparables a las que cosechan en la misma plataforma algunos temas de Shakira o Pablo Alborán, por poner un ejemplo.

Tanto el 'Chuchuwa' como 'La mané' podrán escucharse este fin de semana en el Kursaal, junto a otros clásicos que se mezclan con nuevas canciones de los CantaJuego para conformar el repertorio de '¡Viva mi planeta! La fiesta de mi pueblo'. El espectáculo se podrá disfrutar en sesión de mañana o de tarde (12.30 y 17 horas), con entradas que oscilan entre los 15 y los 35 euros.

Canciones de los CantaJuego para ensayar con los niños