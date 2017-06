Juan Magán debuta en Anoeta Despistaos, grupo de rock formado en Guadalajara en 2002, actuará a las 20.30 horas en el escenario principal. Summer Fest San Sebastián. El festival de música electrónica y pop-rock nacional celebra mañana su segunda edición en la zona deportiva de Anoeta IKER MARÍN San sebastián. Viernes, 30 junio 2017, 08:16

Con la celebración mañana de la segunda edición del Summer Fest San Sebastián se da el pistoletazo de salida a la temporada de festivales musicales de verano en la capital de Gipuzkoa.

Es el más novel de todos ellos el primero en celebrarse y las novedades marcan un evento que se caracteriza musicalmente «por apostar por artistas de música electrónica reconocidos en el panorama comercial nacional y músicos y bandas de pop-rock nacional y grupos del territorio», según explican los responsables de la cita.

Mañana sábado 1 de julio Main Stage Sin Mala Intención, Despistaos, Albert Neve, Juan Magán, Gerox, Obek... Live Stage Beñat Igerabide, Albert Cavalier, Amor de Tokyo, Capitán Tortuga, Lauroba... Red Bull Stage dj-s locales. Precios desde la entrada básica de 22 euros al pase VIP Diamante de 150 euros. El acceso al festival es gratuito a excepción de la entrada al Main Stage. Más información www.summerfestsansebastian.com.

La primera edición del Summer Fest se celebró en 2015 con éxito en las terrazas del Kursaal, acudieron cerca de 4.500 personas, y tras un año de replanteamiento sus organizadores han apostado por trasladar el evento a la zona deportiva de Anoeta, concretamente al espacio exterior situado entre el Palacio del Hielo Txuri Urdin y el polideportivo Paco Yoldi.

Gracias a este cambio el festival va a contar con un recinto de 15.000 metros cuadrados en el que van a tener cabida tres escenarios, el principal (Main Stage) dentro del mismo Txuri Urdin, cinco ambientes, quince actividades complementarias de ocio y mas de 30 actuaciones en directo, entre ellas, la estelar de Juan Magán, que actúa por primera vez en Donostia.

Programación musical

El músico nacido en Badalona en 1978 es el cabeza de cartel de este festival. Tras años de trayectoria, Juan Magán, segundo artista español más escuchado en el mundo solo por detrás de Alejandro Sanz, según datos de Spotify, es actualmente la punta de lanza de la música electrónica latina. «Así lo atestiguan sus discos 'The King Of Dance' y 'The King Is Back (#LatinIBIZAte)', sus actuaciones en el Madison Square Garden de Nueva York, Estadio Nacional de Lima, Estadio Azteca de México, American Airlines Arena de Miami y sus colaboraciones con los artistas de pop latino de mayor reconocimiento como Enrique Iglesias, Nelly Furtado, Don Omar o Paulina Rubio», explican los responsables del Summer Fest.

Otro pinchadiscos que mañana acudirá a Donostia es Albert Neve. Sus producciones han recibido el apoyo de algunos de los mejores dj-s del mundo, como David Guetta o Knife Party entre otros. «A destacar que es uno de los pocos disc-jockeys españoles en ser invitado a Tomorrowland, la mayor fiesta de música electrónica del mundo», recuerdan. Otro de los dj-s más esperados del evento es Obek. Sus temas de progressive house son pinchados en radios y festivales especializados de todo el planeta. Marsal Ventura es otra de las grandes apuestas de esta segunda edición del Summer Fest. Ha compartido cartel junto a David Guetta, Avicii y Steve Aoki y desde la organización lo definen como «explosivo, todo un Big Bang en la cabina».

Estos destacados dj-s compartirán el escenario principal, (Main Stage), con algunas de las bandas de pop-rock más destacadas del festival. Entre ellas la guipuzcoana Sin Mala Intención y Despistaos, que volvieron a los escenarios en 2016 tras tres años de descanso, y que son autores de temas tan conocidos como 'Física o Química', 'Cada dos minutos', 'Gracias', 'Ruido' o 'Estoy Aquí'. En este escenario la música en directo comenzará a las 16.00 horas y finalizará a las 06.30 de la mañana. Esta es la única zona de todo el recinto en la que habrá que pagar para entrar.

El segundo escenario en tamaño, el Live Stage con música de 12.00 a 03.30 horas, estará dedicado en exclusiva al pop-rock nacional y local. Por allí pasarán a lo largo del día grupos como Filipe Bittencourt (bossa, reggae y funk), Amor de Tokyo (indie-pop), Beñat Igerabide (pop-rock melódico), Albert Cavalier (garage-rock), Capitán Tortuga (por-rock indie) y Lauroba (power-rock).

Por último, el tercer escenario, el Red Bull Stage, que estará situado en la plataforma superior de un Hummer, estará dirigido a dj-s locales, Kris Cle, Hugo Teixeira, Yero y Josu Martínez entre otros, que serán los que pongan la música a las actividades diurnas, desde las 12.00 horas. El acceso a estos dos últimos escenarios y al resto actividades complemetarias es gratuito.

Actividades complementarias

Pero no es solo música lo que se van a encontrar los asistentes al festival ya que dos de los escenarios, el Live y el Red Bull, van a estar situados en pleno Fun Zone, es decir, una zona de ocio en la que destaca el 'jumping' desde una grúa situada a 50 metros, tirachinas humano, túnel del viento, noria, exhibición de arte mural, exhibiciones deportivas, masterclass educativa para dj-s, toro mecánico y 'foodtrucks' para disfrutar de la mejor gastronomía.

El Summer Fest utilizará el metodo de pago 'cashless' mediante el cual los asistentes cargarán dinero en las pulseras que se les otorgue.