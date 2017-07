Brujas, magdalenas y jazz para un fin de semana memorable

1

52 Heineken Jazzaldia: Una apoteósica fiesta sonora y gratuita para empezar

Tras un prólogo de película, el festival arranca con un montón de conciertos gratuitos de primer nivel. Uno de los platos fuertes de la tarde, cuando no de todo el festival, es la actuación de The Pretenders. La formación capitaneada por Chrissie Hynde siempre ha sido un dechado de elegancia pop. En el mismo Escenario Heineken actuará hoy 'Sir The Baptist' -seudónimo del cantante William James Stokes-, quien parece haberse contagiado de los pases del Zinemaldia actuando hasta en tres ubicaciones distintas durante estos días. Pero solo son dos de los protagonistas de la poteósica fiesta que el Festival de Jazz de San Sebastián propone hoy para empezar. ¡Consulta el programa!