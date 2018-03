Javier Sun reinicia su faceta más soul con un disco sobre «volver a sentirse bien» Javier Sun, con su Rickenbaker y su espíritu más 'british' en el Hotel de Londres. / JUANTXO LUSA El músico donostiarra presenta mañana 'Sun Soul' en Le Bukowski en cuarteto y con canciones de todas sus etapas RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 17 marzo 2018, 09:50

Lo dice la letra de la canción y lo contagia la luminosidad de todo el disco: «Vuelvo al cielo de las caricias / vuelvo a las calles de un verano de amor / vuelvo a sumergirme en corrientes cálidas / vuelvo a sentir las emociones...». Javier Sun regresa con un disco que transmite desde su portada y desde el irrefrenable impulso soul de sus canciones la sensación de «volver a sentirte bien, a sentirte feliz. Todos pasamos malas rachas, y cuando las superas, vuelves a la luz».

No hace tanto tiempo, menos de dos años, desde el anterior disco. Pero 'Audiciones privadas' (2016), como dejaba intuir su título, mostraba su faceta más intimista y solitaria, esa faceta que a él no le gusta que se califique como «cantautor, porque no me veo así, aunque a veces cante mis canciones solo con una guitarra acústica. ¿Cuando toco con grupo no soy cantautor y cuando lo hago solo sí? Es un poco raro».

Por eso 'Sun Soul' viene a mostrar su lado más pop y soul, y ese espíritu mod con el que mucha gente le tiene identificado. Porque Javier Sun, después de más de 30 años haciendo canciones, con Los Scooters, Mod Time, en solitario y en diversas colaboraciones, después de haberse subido más de 700 veces a un escenario, y de haber compuesto cerca de 200 canciones, es para el sector mod nacional la identidad del mejor pop de San Sebastián, mucho más que cualquier Donosti Sound.

Mod de miras amplias

«A veces me he sentido un poco incomprendido, porque a los mods les choca que me guste Bob Dylan, pero bueno, me quieren igual», explica Javier Sun. «Yo no voy a renegar de las cosas que me gustan. También me gusta mucho el reggae, e incluso algunas cosas de baile y electrónica que escucho ahora por ahí, siempre que estén bien hechas. O grupos como Eels. Ser mod también es estar atento a las cosas que se hacen actualmente, otros estan encerrados exclusivamente en los años 60». Y ahora le gustaría hacer alguna banda sonora. «Ya tengo cosas compuestas, a veces más que melodías y letras, veo imágenes».

El concierto Lugar Le Bukowski (c/ Egia, 18), San Sebastián. Fecha Mañana, domingo, 18.00 h. Precio 10 euros. Artistas Los Retumbes, Javier Sun.

'Sun Soul' es un mini-CD de estructura peculiar. Cinco canciones nuevas son su corazón, pero además se añaden las versiones instrumentales de las tres primeras, que funcionan de forma sorprendentemente autónoma. Mi idea primaria era hacer un single, con 'Huyendo del amor', 'Volver' y 'Hielo y fuego'. Al hacer las mezclas, me encantaban los instrumentales sin voz, pero ya hacían seis canciones, y ya me lancé y grabé dos canciones más, 'De sol a sol' y 'Reginald Perrin'», explica el músico.

Conciso y contundente. Esas canciones, que muestran a Javier Sun pleno de inspiración en su forma de hacer pop atemporal con Paul Weller entre sus referencias inmarchitables, encuentran una coherencia soul en los arreglos del teclista Juan Zulaika, que toma especial protagonismo con el órgano Hammond y el envoltorio orquestal, más el protagonismo de Iker Cardesín al saxo. «Tengo la costumbre de ir a grabar sin tener la canción acabada del todo», reflexiona Sun. «Prefiero ir grabando y escuchando luego en casa, así se me van ocurriendo arreglos que voy incorporando. Es otra manera de componer». 'Volver' es una canción que ya grabó en formato acústico en su anterior disco pero ahora aparece «tal como sonaba en mi cabeza».

Doble homenaje

El disco contiene otro extra escondido, y especialmente emotivo. «Es un doble homenaje, a mi madre y a Gregorio Gálvez». Resulta que el locutor en su legendario programa 'Club 44' entrevistó a la madre de Javier Sun hacia 1984, cuando él era un chaval y empezaba con Los Scooters. «Tenía la entrevista grabada en una casete, y hace poco la escuché y decidí incluir un fragmento al final del disco. Es mi pequeño homenaje doble. A mi madre, por enseñarme a amar la música. Mi recuerdo es levantarme para ir al cole y mi madre cantando con la radio todas las mañanas. Lo mío viene de ella, seguro. Y a Gregorio porque en aquellos años nos ayudó muchísimo en su programa, poniendo nuestras maquetas, era muy fan y fue un auténtico padre musical para nosotros».

Sun presenta mañana en directo 'Sun Soul' en San Sebastián, en Le Bukowski, con una fiesta en la que actuarán Los Retumbes, pinchará Ruiz Star, y se mostrará el vídeo de 'Huyendo del amor' que ha realizado Imanol Zinkunegi. Será una ocasión de ver a Javier Sun con banda, junto a Juan Zulaika (teclados), lñigo Munduate (bajo) y Alex Zulaika (batería), y con un repertorio que abarcará todas sus etapas. Luego vendrán más conciertos cuyas fechas se están atando ahora. «Voy haciendo las cosas a mi ritmo, sin pensar en palabras como ilusión, éxito o fracaso. La verdad es que no he parado en ningún momento, con más o menos intensidad pero cuando no he grabado, he compuesto canciones, he pinchado, y en los últimos seis años, desde que formé Mod Time, he tocado en muchos conciertos: Barcelona, Madrid, Bilbao, León...». Ciudades a la que pronto espera volver.