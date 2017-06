El histórico hardcore punk de los norteamericanos MDC, en Donostia

Vuelve a Mogambo la leyenda punk MDC. Originario de Texas, aunque al poco tiempo reubicado en San Francisco, el cuarteto lleva en activo desde comienzos de los años 80. Se estrenaron en 1981 con el EP 'John Wayne Was a Nazi'.

MDC, acrónimo de Millions Of Dead Cops (y título de su emblemático primer LP, de 1982), es una banda fundamental y primeriza del agitador hardcore punk USA ochentero. Aunque ha jugado después al despiste cambiando el significado de sus siglas, desde ese originario 'Millones de policías muertos' a otros como Millions of Damn Christians, Metal Devil Cokes, Multi Death Corporations o Magnus Dominus Corpus, su estilo crudo y veloz no ha variado. Tampoco su compromiso social, con su vocalista y miembro fundador Dave Dictor como ideólogo mayor, defendiendo en sus letras los derechos de los animales, del colectivo LGTB, la igualdad proracial o la lucha anticapitalista.

El pasado año, en plena campaña presidencial de EE UU, rescataron su canción de 1981 'Born to Die' actualizando aquel mítico estribillo 'No war, no KKK, no fascist USA' por un 'No Trump, no KKK, no fascist USA', que se convirtió en eslogan de muchas protestas contra Donald Trump y que cantó hasta Green Day.

Y el presidente norteamericano es también portada de su nuevo EP compartido junto al trío de Florida The Antidon'ts. Lo presentan en una larga gira europea que finalizará el 13 de agosto en Amsterdam y cuya cuarta parada es hoy Donostia. Atención también para los invitados Iron Fist, poderoso thrashcore desde Iparralde.