Góspel donostiarra en el Casino

El local acoge desde hoy y hasta el domingo cuatro conciertos. En diciembre y enero habrá nuevas actuaciones en Loiola, Altza y Lugaritz

Un año más, el alma del góspel vuelve a llenar distintos rincones de la ciudad gracias a la duodécima edición del Ciclo Góspel que arranca esta misma tarde en el Casino Kursaal. Se trata de un ciclo de 29 conciertos que tendrán lugar en diversos municipios de Euskadi y Navarra durante los meses de noviembre, diciembre y enero, principalmente en auditorios e iglesias.

Desde hoy hasta el domingo, cada día a las 20 horas, el emblemático espacio para el juego de la Parte Vieja donostiarra acogerá un conciertos de góspel. Participarán 4 grupos donostiarras. Iñaki Miguel, impulsor del ciclo y pianista en los conciertos de esta semana, agradece la participación del Casino en este proyecto musical y su apuesta por la música en directo. Asegura además que «el año pasado el Ciclo Góspel ofreció tres conciertos en el Casino y el balance fue muy positivo».

Los cuatro grupos que actuarán hasta el domingo, todos ellos donostiarras, se presentarán en formato dúo con Iñaki Miguel al piano. La entrada será gratuita y libre hasta completar el aforo de la sala.

El ciclo lo abrirá esta tarde el dúo Moon Fields, con Lidia Hernando a la voz. La propuesta pasa por la música espiritual del siglo XX. «Hablamos de legendarios y conocidos temas con un alto nivel de espiritualidad», avanza Miguel. Así, el público podrá disfrutar de canciones como 'Halleujah', de Leonard Cohen o 'Bridge Over Troubled Water', de Simon & Garfunkel. «Sin ser góspel ortodoxo, son obras con la suficiente carga espiritual como para ser incluidas en un repertorio sacro», comenta este pianista. También sonarán clásicos como 'Amazing Grace' o 'Down By The Riverside'.

El viernes será el turno de The Lord, liderado por Ainhoa Eguiguren. El grupo repasará la historia del góspel interpretando algunas de las más emblemáticas obras de este género, como 'Oh Happy Day', 'When The Saints Go Marching In' o 'Down By The Riverside'. «Será una actuación para disfrutar de temas profundos, pero también de otros más dinámicos para que el público acompañe la música con los chasquidos de las dedos o con las palmas», avanza el impulsor de esta iniciativa.

Evening Prayer actuará el sábado, con la voz de Lidia Insausti. Será un concierto dedicado a las divas del góspel y su propuesta gira alrededor de las grandes voces femeninas, con canciones que defendieron mujeres de la talla de Mahalia Jackson, Marion Williams, Clara Ward o Sister Rosetta Tharpe, entre otras. En su programa no faltarán clásicos como 'The New Gospel Train', 'The Ways Of The Lord' o 'Can't No Grave Hold My Body Down'.

El broche final de esta semana lo pondrá el domingo The Upper Room, clásico y veterano grupo donostiarra de góspel euskaldun. Con Mikel San José a la voz y presentándose en formato dúo para la ocasión, interpretarán muchas de las canciones propias de su último trabajo discográfico 'Aleluia', entre otras. No faltarán sus temas 'Mesedez', 'Jaunaren Hitza' o 'Kebar Ibaian', ni tampoco sus adaptaciones al euskera de clásicos como 'Oh Happy Day', rebautizado como 'Egun Alaia' o 'Glory, Glory, Hallelujah' (Burua Altxa).

Tras los conciertos en el Casino Kursaal, durante las próximas semanas el Ciclo Góspel estará presente en diversos escenarios de San Sebastián. Concretamente, el 14 de diciembre a las 20 horas en el Centro Cultural Loiola, con la actuación de Evening Prayer; en el Centro Cultural Tomasene de Altza el día 28 a las 19:00 horas con un concierto de Moon Fields, y el 12 de enero a las 20.00 horas en el Centro Cultural Lugaritz con el grupo The Upper Room al completo.

Asimismo, en Gipuzkoa, dentro de este ciclo se han programado diversos conciertos que se celebrarán próximamente en localidades como Hondarribia, Urnieta, Orio, Legazpi, Beasain, Antzuola y Bergara.