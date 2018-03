'Finde' punk en el Doka con GBH, Rat-zinger y Lendakaris Muertos La actual formación del grupo de punk británico GBH. / DV Hoy y mañana. La sala antiguotarra recibe hoy a los británicos y a los bilbaínos antes de acoger mañana a la banda pamplonesa JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 9 marzo 2018, 07:59

El Donostiako Kafe Antzokia ha preparado un explosivo fin de semana que llenará de punk la sala del barrio antiguotarra. El programa doble de hoy incluirá las actuaciones del mítico grupo británico GBH y de los bilbaínos Rat-zinger, mientras que la sesión de mañana la protagonizarán en exclusiva los pamploneses Lendakaris Muertos.

Nacidos hace 40 años en plena eclosión del punk, GBH están considerados uno de los grupos más longevos y exitosos del género. Los de Birmingham son, ante todo, pioneros del hardcore punk y precursores del sonido UK82 junto a bandas como Discharge, Broken Bones, The Exploited y The Varukers. Asimismo, han sido influencia para iconos como Metallica, Queens Of The Stone Age, Rancid, Slayer o Anthrax. En su haber tienen una docena de discos de estudio -'City Baby Attacked By Rats' (1982), 'Midnight Madness And Beyond' (1986), 'Punk Junkies' (1997)...-, infinitas giras por los cinco continentes y un repertorio imbatible.

En la actualidad, el grupo está integrado por dos de sus miembros fundadores, Colin Abrahall y Colin 'Jock' Blyth, a quienes acompañan Ross Lomas y Scott Preece. Tras 'Perfurme and Piss' (2010), GBH publicó el año pasado un nuevo trabajo de estudio bajo el título 'Momentum' (Hellcat Records, 2017), que fue bien recibido por prensa y aficionados. En la reseña publicada por el portal Allmusic.com, el crítico de turno escribía que este último álbum «confirma que incluso después de 40 años juntos a GBH le sigue quedando abundante combustible en el tanque».

Los conciertos Cartel GBH y Rat-Zinger + Lendakaris Muertos. Lugar Sala Doka (Donostia). Día y hora 9/3/2018 + 10/3/2018 Hoy y mañana a las 20.00. Precio 15/18 + 12/15 euros.

La velada la abrirá Rat-Zinger, cuarteto formado en Bilbao hace nueve años y que se ha convertido en referencia del punk-rock estatal. Han publicado media docena de discos y entre sus referencias citan a nombres tan diversos como Motörhead, Anarko, The Exploited o Zer Bizio? Su último trabajo hasta la fecha en 'Santacalavera' (2016).

Mañana

Por su parte, Lendakaris Muertos ofrecerá una dosis de su punk deslenguado mañana en el Doka, donde presentará 'Podrán cortar la droga pero no la primavera' (2017), su último disco en casi 15 años. Aitor Ibarretxe, Potxeta Ardanza, Jokin Garaikoetxea y Joxemi Urkullu escupirán temas nuevos como 'Gore ETA', 'Fotomatón', 'Odio los partidos' o 'Lamentablet' junto a clásicos como 'ETA, deja alguna discoteca', 'Veteranos de la kale borroka', 'Gafas de pasta' o 'Policía sí'.