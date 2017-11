El pop experimental de Julia Holter llega al Teatro Principal

La estadounidense Julia Holter actuará hoy a las 20.00 horas en el Teatro Principal, donde tocará el piano acompañada del músico experimental Tashi Wada. Donostia Kultura había programado inicialmente la función en el Victoria Eugenia, pero hace unas semanas anunció su cambio al teatro de la Parte Vieja por motivos logísticos. El precio de la entrada asciende a 18 euros.

Tras visitar Madrid ayer y antes de trasladarse mañana a Barcelona, la gira 'Julia Holter (solo on Grand Piano) with special guest Tashi Wada' recala hoy en la capital guipuzcoana, cuyos espectadores podrán conocer a una artista a quien suele presentarse como «una deliciosa e inventiva mezcla entre Elton John y Marlene Dietrich». También destacan su faceta de «extraordinaria compositora» y su «voz misteriosa y única», factores que la han encumbrado como una de las figuras de mayor prestigio en el ámbito de la música indie contemporánea.

Todo lo ha conseguido en apenas seis años, pues su álbum de debut, 'Tragedy', data de 2011. En él Holter sumaba su evocadora voz a «un collage de sonidos granulados y a una atmósfera que no daba tregua al oyente». Ya entonces podía apreciarse su gusto «por lo gótico y por filtrar su gancho pop a través de producciones vanguardistas» que funcionaban «como las casas de espejos de los parques de atracciones». Eran, según recuerdan los promotores del concierto, «argumentos que abundaban entonces en el pop indie», aunque en 'Tragedy', más que arrimarse a grupos contemporáneos como Zola Jesus o Grouper, Holter se acercó más a nombres del sello 4AD de mediados de los años 80, «y a féminas aventureras del calado de Laurie Anderson o Meredith Monk».

La compositora se mantuvo en esa línea de pop experimental con 'Ekstasis' (2012) y con en el más ambicioso 'Loud City Song' (2013), en el que exploró su relación con la ciudad de Los Ángeles. Después publicó 'Have You In My Wilderness' (2015), el trabajo más accesible de su carrera, con el que recolectó críticas muy positivas que elevaron su prestigio. Su última referencia hasta la fecha es 'The Same Room' (2017), un disco registrado con su banda de directo para recrear once temas de su obra anterior.

En su actuación de esta tarde en el Teatro Principal, Julia Holter no actuará sola, estará acompañada por su compatriota Tashi Wada, un músico experimental que suele emplear «estructuras de apariencia sencilla pero que esconden sistemas de afinación que han sido sutilmente calibrados para generar inesperados efectos de percepción».