El Eiger acoge la presentación del libro que cuenta todo lo que quiso saber de los Kinks

SAN SEBASTIÁN. Viernes, 26 enero 2018

Eider Edaritegia, epicentro festivo-musical de la Parte Vieja donostiarra, acogerá hoy a las 20.00 horas la presentación de 'Atardecer en Waterloo' (Sílex Ediciones), un libro que cuenta todo lo que siempre quiso saber acerca de The Kinks. Sus autores, el periodista Manuel Recio y el 'kinkólogo' Iñaki García, aseguran que su obra cuenta «la historia definitiva» del célebre grupo británico y es «la historia más exhaustiva y rigurosa» sobre ellos que jamás se ha editado en España y en castellano.

Recio y García emplearon más de dos años de trabajo y entrevistas directas a mánagers, fotógrafos, periodistas y miembros de la banda; el propio Dave Davies firma la presentación del libro, que se suma al prólogo de El Gran Wyoming y a la discografía comentada de Luis Lapuente. A través de 783 páginas, el volumen ofrece un recorrido por la trayectoria de los Kinks y trata de responder a cuestiones como esta: «¿Cómo surgió el riff de 'You Really Got Me'? ¿Qué extravagante historia originó la mítica 'Lola'? ¿En qué delicado momento personal se encontraba Ray Davies cuando escribió 'Sunny Afternoon'? ¿O qué emotiva imagen inspiró 'Waterloo Sunset'?» Además, la historia del grupo está muy ligada a Donostia, ya que los Kinks cerraron su exitosa gira de 1986 en la capital guipuzcoana, cuyo Jazzaldia acogió en 2014 el que hasta ahora es el último concierto de Ray Davies en España.

La presentación alternará jugosas anécdotas con las versiones musicales en acústico que interpretarán Peter Bjorn y Mikel Toyos (The Lookers). Además, habrá una sesión de vinilos a cargo del pinchadiscos Mr. Klin.