Las 'divas del góspel', en la Casa de Cultura de Loiola Lidia Insausti e Iñaki Miguel homenajearan a las divas del góspel. / AISE MC El concierto, homenaje a grandes voces femeninas, se enmarca dentro del XII Ciclo Góspel DV SAN SEBASTIÁN. Jueves, 14 diciembre 2017, 08:36

La música góspel vuelve a parar en Loiola cuatro años después, y lo hará en la Casa de Cultura, con un concierto a cargo del dúo donostiarra Evening Prayer, que presentará un recital en torno a las 'divas del góspel'.

«Es realmente especial volver a tocar en casa, y en especial en el salón de actos de la Casa de Cultura», revela Iñaki, artista loiolatarra, organizador de varios festivales en el barrio, y también del propio Ciclo Góspel. «Nuestro espectáculo realiza un entretenido, pedagógico e histórico viaje en torno a las grandes cantantes de este género», explica Lidia.

La música gospel es la música religiosa que surgió de las iglesias norteamericanas en el siglo XVIII y que se hizo muy popular durante la década de 1930. Como añade Iñaki, «en las iglesias cantaban rezando o rezaban cantando» y el góspel fue la identificación de su sentir religioso. La música góspel incluye también la música religiosa compuesta y cantada por cantantes cristianos independientemente de su etnia. «Defendemos a capa y espada el formato dúo dentro de la música góspel, siendo conscientes de que aquí se relaciona el góspel con los formatos corales afroamericanos», subrayan ambos músicos.

Hacer pedagogía

«Nos gusta hacer pedagogía en este sentido, y durante el concierto haremos algunas aportaciones sobre la historia de este estilo musical: los diferentes formatos dentro del góspel, así como el góspel blanco y el góspel negro, ya que ambos son igual de legítimos y originarios», sentencia Iñaki Miguel.

Durante la actuación de Evening Prayer sonará una especial selección de temas, en su mayoría interpretados por las 'divas' del góspel, es decir, aquellas grandes voces femeninas que interpretaron este tipo de música a mediados del siglo XX. «Nuestro repertorio está formado por temas 'a la carta' de grandes como Marion Williams, de quien sonará 'Just One Moment'; Clara Ward con 'The Ways Of The Lord' o 'Jesus Is All', de Sister Rosetta Tharpe, esta última, pionera cantante de góspel que adquirió gran popularidad entre las décadas 1930-1940, y que mezcló letras espirituales con acompañamiento de rock and roll», explican.

«De Mahalia interpretaremos 'Trouble Of The World', un sentido tema que relata la despedida de alguien, pero que está feliz porque se va a reencontrar con sus seres queridos en el cielo». Las letras de góspel narran historias personales o reflexiones, siempre bajo contexto religioso. Pero también existen las que sin ser ortodoxamente religiosas, tienen un trasfondo espiritual. Es el caso de otros títulos que sonarán como 'Hallelujah' de Leonard Cohen, o 'Bridge Over Troubled Water', de Simon & Garfunkel, tema este traducido como 'Puente Sobre Aguas Turbulentas' y también versionado por Aretha Franklin, «otra gran diva, que será mencionada durante nuestra actuación», revelan.

Lidia Insausti e Iñaki Miguel comenzaron a trabajar en este proyecto en 2015. Ambos músicos coinciden en que la música góspel «es un estilo muy enriquecedor» a la hora de interpretarlo.

«Al cantar góspel siento mucha emoción. Son canciones profundas en las que disfruto muchísimo, un placer para cualquier cantante como yo, que ama el soul y géneros relacionados en los que predomina precisamente eso, el alma», explica Lidia, cuyo primer contacto con la música empezó a los 6 años en el coro de la ikastola. «Entonces ya empiezo a conocer pinceladas de góspel», explica. «A la hora de tocar góspel estoy combinando muchos de los conocimientos adquiridos en blues, soul y country, y a la vez los estoy mezclando y fusionando entre sí constantemente. Es un estilo musical muy gratificante», afirma Iñaki, quien desde muy corta edad asistía a los conciertos de góspel del Teatro Victoria Eugenia, y del Kursaal posteriormente.

Tras la actuación de hoy en Loiola, Evening Prayer todavía se dejará ver mañana en el centro cultural de la localidad navarra de Azagra, en la iglesia de Oiartzun el próximo día 23 a las 12 horas, y en la iglesia de Orio el día 2 de enero a las 19:30 horas.