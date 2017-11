El monte también es para los niños Eskola mendi La Federación de Montaña y la Diputación promueven marchas, salidas espeleológicas, escaladas y muchas otras actividades divertidas para los chavales ELISA BELAUNTZARAN Jueves, 16 noviembre 2017, 18:09

Poco a poco, paso a paso y con mucha ilusión, la Federación Guipuzcoana de Montaña quiere que los chavales se acerquen a la naturaleza y que la montaña sea escenario de numerosas salidas y aventuras, además de que practiquen deporte.

La Eskola Mendi es el punto de encuentro, como parte integrante de la campaña de Deporte Escolar que anualmente impulsa y promociona la Dirección General de Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa y en la que cada curso se realizan gran variedad de nuevas y variedad actividades. El objetivo principal de esta iniciativa es «promocionar la afición por la montaña y se organiza el concurso escolar de montaña. En concreto los chavales pueden inscribirse en cuatro tipos de actividad que les permiten conocer ese entorno, que tiene a dos pasos de sus casas y les aguarda con infinidad de posibilidades para disfrutar al aire libre en compañía de sus familiares y amigos. Puede participar cualquier centro escolar de Gipuzkoa con el número de escolares que lo desee, desde prebenjamines hasta cadetes. Para poder participar es necesario inscribirse en la Diputación Foral de Gipuzkoa antes de fin de octubre. La participación es gratuita».

La oferta es amplia y variada y gracias al concurso de montaña, según destacan desde la federación, «se persigue el objetivo de fomentar la afición a la montaña entre escolares, de manera que los participantes que consiguen realizar los objetivos establecidos en las bases quedan clasificados como finalistas y reciben un diploma acreditativo».

Además, los escolares pueden participar en el aula de montaña, en la que «mediante unos amenos talleres el alumnado tiene la oportunidad de conocer y de iniciarse de forma lúdica en un amplio y variado repertorio de actividades de montaña, practicando las técnicas particulares de cada una de ellas. Es un programa inclusivo, de tal modo que en todos los talleres pueden participar escolares con alguna discapacidad, estando dos de las actividades especialmente adaptadas», explican los organizadores. «Para clasificarse hay que cubrir los siguientes objetivos: ascender a cumbres de Euskal Herria; recorrer dos senderos de pequeño recorrido, PR (las cumbres y los senderos las realizan los centros participantes en las fechas de su elección) y participar en una de las cinco marchas reguladas». Pero en estas salidas, así como en el resto de las actividades organizadas por Eskola mendi, pueden participar también los padres y madres de los escolares inscritos.

Eskola Mendi Actividades: En el curso 2017/2018 se llevarán a cabo talleres, encuentros, pruebas, salidas y concursos entre los escolares de Gipuzkoa de la mano Gipuzkoako Mendi Federazioa. Información: Los interesados pueden llamar al 943461440 o escribir a gmf-administrazioa@kirolak.net. www.gmf-fgm.org

Las marchas reguladas programadas para este curso comenzarán en el 11 de marzo de 2018. En esta ocasión se llevará a cabo en Oiartzun organizada por Giriza M.E.; en Donostia, de la mano del club Vasco de Camping; en Orio, de Talai Mendi M.E; en Aretxabaleta, organziada por Murrikixo M.E. y en Segura que será propuesta por Segurako K.E.

Al final del concurso se celebra el Día del Finalista, la fiesta del montañismo escolar de Gipuzkoa, en la que se hace la entrega de premios con sorteo de gran cantidad de material de montaña entre todas y todos los asistentes. En 2018 se llevará a cabo el 21 de octubre.

Aventuras aseguradas

Además la GMF cuenta con un aula de montaña para adentrarse por los senderos de Gipuzkoa. «Se trata de una actividad en la que los alumnos podrán practicar senderismo por los montes y valles que se encuentran en Gipuzkoa. En esta actividad se les ofrece la posibilidad de conocer a través del senderismo aspectos significativos de su entorno rural o natural más cercano, descubriendo los valores de interés tales como paisaje, vegetación, arqueología, geología, etc».

La federación propone también unas jornadas de multiaventura en un refugio de montaña. «Son cursillos de iniciación al montañismo impartidos en los refugios de Xoxote (Izarraitz), Lizarrusti (Aralar) y Arritxulo (Peña de Aia). Esta actividad está especialmente indicada para fomentar la convivencia de los participantes, mientras realizan prácticas muy variadas como escalada, rappel, ferrata, tirolina, puente malayo, espeleología, orientación y otras actividades muy emocionantes y divertidas».

Las oportunidades de pasarselo bien y aprender son muchas con estas actividades que, quién sabe, pueden que les aficionen a la montaña y una vez sientan el gusanillo dentro de ellos les haga repetir y vayan conociendo por ejemplo los parques naturales de Gipuzkoa. Para ello, «aprovechando la modalidad de travesía, pueden obtener una amplia visión sobre estos cuatro parques naturales guipuzcoanos y recorrer sus caminos y cimas, observando su fauna, flora, vegetación, y localizando sus numerosos monumentos megalíticos, entre los que se encuentran dólmenes, túmulos, cromlechs, etc...» Otro mundo de misterio por descubrir por los más pequeños.

Pero la oferta no acaba aquí. Para los más atrevidos se llevan a cabo las jornadas de escalada. Son muchos los escolares que sienten atracción por las especiales sensaciones que aporta esta disciplina. Con el objetivo de que se conozcan y convivan escolares de diferentes centros, practicando la afición que les une, así como que puedan medir sus habilidades entre ellos, se organizan un encuentro y una prueba de boulder. Utilizando el rocódromo más cercano al centro escolar, las y los participantes disfrutarán de la escalada y el rappel como actividad lúdica, aprendiendo los secretos de los nudos básicos y del manejo de la cuerda. Esta propuesta fue todo un éxito en la anterior edición en la que se reunieron 162 chavales en el rocódromo del polideportivo Pío Baroja de Donostia. En esta ocasión, el encuentro será el 17 de diciembre mientras que la prueba de boulder está programada para el 3 de junio de 2018.».

La espeleología es otra de la opciones que despierta gran interés entre los más pequeños. La federación de montaña guipuzcoana les ofrece «introducirse en la oscuridad de una cueva con una pequeña linterna, sentir su frescor, recorrer sus galerías y observar sus extrañas formaciones, sumergirse en un mundo misterioso que despertará la imaginación de los participantes».