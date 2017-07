«Estamos deseando reventar altavoces en Donostia» La China Patino, David Kano, Luke Donovan y Juanjo Reig, es decir, Cycle. / CRISTINA DEL BARCO El grupo Cycle protagoniza hoy la tercera jornada del Festival Musikosa que se celebra en la discoteca Bataplán IKER MARÍN SAN SEBASTIÁN. Viernes, 14 julio 2017, 09:53

Esta tarde se celebra en la discoteca Bataplán la tercera jornada del Festival Musikosa, evento que organiza la sala situada en pleno paseo de la Concha en colaboración con Get In. Tras los conciertos de Delafé y El Kanka hoy es el turno de recibir en Donostia a Cycle, grupo madrileño de rock bailable que llega a esta cita con un nuevo single bajo el brazo.

'Three Little Piggies', título del sencillo, es el adelanto del disco de Cycle que verá la luz a finales de este año, «y que podría titularse 'The Electric Forest», anuncian. En este single la banda compuesta por Luke Donovan, La China Patino, Juanjo Reig y David Kano deja intuir las pautas del nuevo trabajo, «esta canción es una pequeña muestra de la línea argumental del álbum en el que estamos trabajando. El anterior disco era más en clave de pop y elementos discoides y este nuevo álbum es en clave de rockazo», resume Kano. 'Three Little Piggies', «el título es parte de la retorcida mente del autor de las letras», da también nombre a la gira que la banda tiene este verano y en la que además de la potente y efectiva nueva canción «presentaremos alguna sorpresa más», explica un David Kano que también produce el nuevo disco.

Cartel Cycle y Albert Cavalier. Lugar Discoteca Bataplán, paseo de la Concha (Donostia). Día y hora Hoy, a las 20.00 horas. Precios 16 euros, a la venta en www.ticketea.com.

Los componentes de Cycle siguen subidos a la ola de inspiración, hedonismo y provocación que supuso su último disco hasta la fecha, 'Dance All Over' (Subterfuge 2015), pero en esta ocasión las canciones que tienen a punto de publicar se alejan un tanto de los ritmos electrónicos y pop que han definido la carrera del grupo. «Estamos deseando que salga el nuevo trabajo, es un reto para nosotros porque aunque siempre hemos utilizado guitarras, nunca habíamos hecho un álbum enteramente rock, eso sí, con toda la firma de Cycle», reconoce un David Kano que define el momento actual de su banda, con razón, como «efervescente y en plena forma» después de haber finalizado la gira del anterior disco a finales del año pasado.

Los músicos de la banda madrileña, que debutaron en el año 2005 con el recordado disco 'Weak on the rocks' que contenía hits como 'Confussion', 'Mechanical' o 'Apple Tree' y que han tocado a lo largo de todos estos años en festivales de toda Europa, reconocen que toda esa energía positiva con la que llegan al Bataplán donostiarra les hace «estar deseando reventar altavoces en Donostia».

Abrirán el concierto de esta tarde para Cycle los donostiarras Albert Cavalier que se definen en sus redes sociales con la frase «La juventud del marco incomparable». Bien, pues en esta ocasión tienen la oportunidad de demostrar en dicho espacio que su garage rock sigue ganando adeptos.