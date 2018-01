«Hay mucho desconocimiento sobre el mundo del góspel» The Upper Room, en formación de septeto. The Upper Room. Los pioneros de la música espiritual en euskera presentan en Lugaritz su álbum 'Aleluia' en formación de septeto JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 12 enero 2018, 07:03

Hace más de diez años que Iñaki Miguel (piano) y Mikel San José (voz) fundaron en Donostia el dúo The Upper Room, cuyo nombre es una metáfora del cielo incluida en una canción de Mahalia Jackson, la reina del góspel. Al principio hacían versiones en inglés de los clásicos del género pero un día probaron a funcionar en euskera. «El resultado superó nuestras expectativas y al público le gustó», recuerdan los donostiarras, que también suelen presentarse en formato de quinteto o en un septeto como el que hoy a las 20.00 horas recalará en Lugaritz con Santi Romano, Olatz Otxoa y Karlos Etxaniz (voces), María Soriazu (bajo) y Andoni Etxebeste (batería).

«Se ha hecho blues o jazz en euskera pero no tenemos constancia de la existencia de ningún grupo vasco de góspel como tal», subrayan Miguel y San José, que también reivindican 'Aleluia' (2017), su pionero álbum de debut, como el primero grabado en lengua vasca. «Que nosotros sepamos, excepto alguna adaptación puntual nadie ha publicado hasta la fecha un disco puramente de góspel», dicen de un trabajo con diez composiciones originales firmadas por ellos mismos. Por su musicalidad y temática, piezas como 'Norbait negar egiteko eta maitatzeko', 'Nere ondoan', 'Jaunaren hitza' o 'Mesedez' remiten a los clásicos del góspel. Todas tienen «un trasfondo espiritual», algunas con letras «totalmente religiosas que hablan de pasajes de la Biblia, de Dios y de Jesús, y otras sobre temas cotidianos y valores como la libertad, la fraternidad y la esperanza».

Creyente declarado, Mikel San José afirma que «no es nada fácil» interpretar en euskera un estilo que él siempre ha asociado con el inglés, aunque al final cree haber encontrado «ese punto de fuerza y sensibilidad que necesita esta música tan enraizada». Pianista y cantante consideran que «hay bastante desconocimiento sobre el mundo del góspel», popular en nuestra sociedad por el formato coral afroamericano difundido por la televisión. Por ello, The Upper Room procura hacer «pedagogía» y explica en sus funciones que «esta música se origina en las iglesias norteamericanas desde el siglo XVIII» y que «los feligreses cantaban para rezar, o rezaban cantando, tanto en la comunidad negra como en la blanca». «A partir del siglo XX el góspel se comercializó musicalmente y es entonces cuando comenzaron a surgir los distintos formatos», añaden.

El concierto Cartel The Upper Room. Día y hora Hoy, a las 20.00 horas. Lugar Centro cultural Lugaritz (Donostia). Precio 9 euros.

Con el ánimo de «consolidar» su alineación actual y «romper con el tópico» del góspel como un género ligado sólo a la Navidad, prometen una actuación «dinámica» en la que también puede haber espacio para temas en inglés como 'You'll Never Walk Alone', 'Amazing Grace' o 'How Great Thou Art', así como para traducciones de himnos como 'Oh Happy Day' (Egun alaia) o 'Glory, Glory, Hallelujah' (Burua altxa).