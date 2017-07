'Toc Toc', delirante comedia sobre las manías obsesivas, en el Victoria Eugenia Los intérpretes de 'Toc Toc', la obra que hoy se presenta en San Sebastián. / JAVIER NAVAL La obra se representa desde hoy hasta el domingo y transcurre en la sala de espera de un psiquiatra con seis personajes y sus trastornos ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 28 julio 2017, 08:35

La obra del autor francés Lauren Baffie es un éxito arrollador en muchos países, entre ellos España, donde ya la han visto cerca de un millón de personas tras ocho años ininterrumpidos en la cartelera de Madrid, con más de 2.500 representaciones. Hoy se ofrece la primera de las cuatro funciones programadas en el teatro Victoria Eugenia.

Lo primero que quiere decir Esteve Ferrer, el director, actor y padre del montaje, es que en 'Toc Toc' no se ríen de estos problemas que pueden llegar a ser un trastorno psicológico muy serio. «Nos reímos con los personajes, no de la enfermedad. Es una obra cómica basada en unas situaciones muy hilarantes provocadas por esas manías y multiplicado todo por el hecho de juntar a seis personas en un espacio reducido que al ver cómo el psiquiatra que les trata no llega comienzan a notar cómo sus obsesiones se acentúan».

Ferrer tiene claro que la obra triunfa porque los espectadores de una manera u otra se reconocen a sí mismos o a otras personas cercanas en lo que les ocurre a los personajes. «Que levante la mano el que no tenga una manía más o menos confesable. A lo que se suma que como humanos que somos siempre nos reímos de las desgracias ajenas».

Comedia para toda la familia

Los trastornos que presentan los personajes son de todo tipo, «pero aunque parezcan un poco exagerados la realidad supera a la ficción». Cuando Ferrer comenzó el montaje no sabía nada de los 'Toc'. «Me asesoré con especialistas y todos me dijeron que en la realidad es todavía más llamativa». Ahora son los propios psiquiatras y psicólogos «los que recomiendan venir a verla».

Cada personaje tiene su obsesión, «empezando por el mío que es un hombre que necesita contabilizar y coleccionar todo. Está también el que necesita limpiarlo todo hasta el extremo de que no le toque nadie. El que presenta agresividad repentina sea verbal o física. O el que va por cualquier parte sin pisar líneas». Hay también 'Toc' «de verificación, del tipo me he dejado las llaves puestas, el grifo abierto, no he dado dos vueltas a la cerradura y tengo que volver. Son actitudes que si derivan en un estado de ansiedad que no puedes controlar pasan a ser un trastorno obsesivo. Si no es así, solo es una manía como las que tenemos la mayoría».

El enredo que forman todos estos personajes provoca «situaciones muy divertidas, disparatadas, que hacen que el espectador se lo pase en grande. He hecho muchas comedias, pero no como esta porque desde el primer minuto ya se están riendo y no sueltan la carcajada en la hora y cuarenta que dura la función. Y da igual la edad: abuelos, padres e hijos riéndose a la vez con una misma situación. Algo que muy pocas veces sucede en un teatro».