El Dabadaba se rendirá hoy al garaje psicodélico de Cosmonauts

El Dababadaba se rendirá hoy al rock garajero y psicodélico de Cosmonauts, una de las principales bandas de la escudería Burger Records, quizá el sello más querido por la sala de conciertos donostiarra. Los estadounidenses presentarán su cuarto disco de estudio, 'A-OK' (2016) en una doble cita que comenzará a las 20.30 horas con la actuación de Titanic, grupo originario de Biarritz que se mueve en torno al punk garajero.

Fuertemente influenciados por bandas como The Velvet Underground o Spaceman 3, Cosmonauts surgieron hace ocho años en Orange County (California). Sus fundadores son los guitarristas Derek Cowart y Alexander Ahmadi, «dos amantes del lo-fi (sonido de baja fidelidad), adoradores de lo atmosférico y afines al pop». Tras reclutar a James Sanderson como bajista, han grabado varios EPs y cuatro álbumes de estudio: 'Cosmonauts', 'If You Wanna Die Then I Wanna Die', 'Persona Non Grata' y 'A-OK'. Con un sonido más redondo y cuidado que los anteriores, su último trabajo incluye las habituales secuencias guitarreras, pasajes psicodélicos y abundantes efectos para construir sugerentes atmósferas.

En todo este tiempo han ido cambiando de batería, aunque es Mark Morones quien habitualmente empuña las baquetas. Al espectador que le seduzcan nombres como The Brian Jonestown Massacre, Moon Duo, Black Lips o Thee Oh Sees, le interesarán estos 'cosmonautas' que navegan en la misma órbita que bandas como Night Beats o The Growlers. Las entradas para ver a Cosmonauts y Titanic cuestan 10 euros en venta anticipada y 13 en taquilla.