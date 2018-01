El Dabadaba se desdobla hoy con conciertos de Mammane Sani y Svetlanas J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 24 enero 2018, 07:54

En contraste con la sequía de conciertos de los últimos días, la presente semana llega rebosante de citas musicales en la capital guipuzcoana. La actividad comenzó ayer con la actuación de The Surfing Magazines en el Dabadaba, que hoy organizará dos funciones casi simultáneas y de muy distinto signo, por lo que la sala donostiarra se verá obligada a desdoblarse: el organista africano Mammane Sani tocará a las 19.30 horas en Kutxa Kultur Kluba (Tabakalera) y el grupo ruso de hardcore y punk-rock Svetalanas hará lo propio en el garito del Camino de Mundaiz.

De «viaje cósmico» tildan los organizadores la propuesta de Mammane Sani, organista natural de Níger que está considerado pionero de la música electrónica africana. Hace cuatro décadas accedió a la vanguardia musical gracias a una fórmula minimalista que descansa sobre sintetizadores y cajas de ritmo. Son las herramientas que emplea para renovar la tradición folclórica de la región y traer a la era moderna algunas canciones antiguas. El reconocimiento fuera de su país le ha llegado hace poco gracias a Sahel Sounds, un sello estadounidense que hace un lustro reeditó algunos de sus primeros discos como el clásico 'La Musique Electronique du Niger' y 'Taarit', publicados a finales de los años 70 y 80, respectivamente. Sus melodías son capaces de evocar «simultáneamente el 'ambient' más trascendental, el folk del continente africano y la new wave europea». Además, para su cita de hoy en Kultur Kluba (10/13 euros) el artista ha adaptado su repertorio al formato de trío con órgano eléctrico, batería y guitarra eléctrica.

Vetada en Rusia

El Dabadaba (10/12 euros) recibirá después a Svetlanas, grupo de enérgico hardcore y punk-rock cuya vocalista, Olga, ha sido vetada en Rusia por sus furibundos ataques a Vladimir Putin. Así, desde 2014 vive 'exiliada' en Milán, base de operaciones de una banda que grabó su último disco, 'This Is Moscow Not L.A.' (2017) en los estudios de Josh Homme, líder de Queens of the Stone Age.

Entre los admiradores de la que muchos consideran «la banda más peligrosa del mundo» figuran mitos como Jello Biafra (Dead Kennedys), que ha dicho que «Olga tiene una voz bastante inusual, como una mangosta acorralada y enojada», o Malcolm McLaren (Sex Pistols), que jura «por Dios» que «la aproximación de Svetlanas a la música es todavía gruesa y fuerte como un chupito de vodka».