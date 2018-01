'Crimen, sabotaje y creación', «una ópera rock para difuntos» Antonio Arias, líder de Lagartija Nick, posa entre Eric Jiménez (izquierda) y Juan Codorniu (derecha). Lagartija Nick. La célebre banda granadina presenta en Kutxa Kultur Kluba un nuevo disco que pretende hacer audible «la voz de los sepulcros» JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 26 enero 2018, 07:07

Los reencuentros para recordar en directo sus viejos discos terminaron por encender la chispa y al final se animaron a publicar 'Crimen, sabotaje y creación' (2017), el primer trabajo con la formación original de Lagartija Nick en mucho tiempo. Antonio Arias (voz y bajo), Eric Jiménez (batería), Juan Codorniu (guitarra) y M.A.R. Pareja (guitarra) actuarán hoy en Kutxa Kultur Kluba acompañados por JJ Machuca a los teclados. Con una trayectoria de casi 30 años, uno de los grupos más emblemáticos de Granada repasará también material de discos tan icónicos como 'Hipnosis', su debut de 1991; 'Inercia' (1992), 'Su' (1995) y, por supuesto, 'Omega' (1996), la celebrada e influyente colaboración con el cantaor flamenco Enrique Morente.

- ¿Qué les llevó a la reunificación?

- Por un lado estaba la motivación lúdica de recuperar la potencia y el sonido al revisar en directo nuestros discos antiguos, pero para embarcarse en un proyecto así necesitas un acicate mucho más fuerte. Nosotros lo encontramos en las ganas de publicar un repertorio mucho más próximo a nuestro entorno y a la reivindicación de figuras cercanas...

- ¿Y cómo enfocaron las nuevas canciones? ¿Desde el punto en el que lo habían dejado o con ganas de probar cosas nuevas?

- No podemos escapar del pasado y estaba muy reciente la experiencia de revisitar 'Omega' (1996) en el vigésimo aniversario del disco. La experimentación, la tensión entre vanguardia y tradición, es algo que siempre ha estado en la esencia de Lagartija Nick y vimos que ahora teníamos otra capacidad de abordar el folklore o el flamenco.

- Antes de su muerte en 2010, ¿hablaron con Morente de hacer una segunda parte del 'Omega'?

- Siempre había ideas para nuevas canciones pero con su trascendente sentido del humor, Enrique solía decir: «Antonio, parece que este les ha gustado, ¿para qué vamos a hacer otro disco?» (Risas) No era un hombre de repetir éxitos ni fracasos y las canciones de 'Omega' son irrepetibles.

- Tanto que no ha de ser fácil despegarse de una sombra tan alargada como la que proyecta ese disco...

- Nos relegó a otro plano pero produjo los mayores cambios dentro de la banda: nos dejó un poso de sabiduría para continuar haciendo canciones y seguir teniendo una visión excéntrica y curiosa de la música.

- Dicen ustedes que 'Crimen, sabotaje y creación' podría ser la continuación del 'Omega'...

- Pensamos que es un digno heredero, sí, porque también tiene esa 'glocalidad', una tendencia a mirar mucho a las influencias locales: está la reivindicación punk, la figura de mi hermano Jesús (fallecido en 2015) y su reinterpretación de Lorca con esa mirada lúcida y de crítica social... Se parece al 'Omega' en que intenta saldar cuentas con algunos proyectos y figuras como El Charico, cantaor al que quiso y no pudo producir Morente; recuperamos su voz en 'La leyenda de los hermanos Quero', que trata de aquellos cuatro maquis urbanos de Granada que fueron símbolo de la resistencia antifranquista... El disco posee el sentido de hacer que afloren cosas ocultas, hemos querido sacar el teatro bajo la arena, hacer audible la voz de los sepulcros... En 'Crimen, sabotaje y creación' hay muchos muertos, hacemos una especie de invocación de las ánimas. 'Omega' era un poema para muertos y esto es una ópera rock para difuntos.

La cita Cartel Lagartija Nick. Lugar Kutxa Kultur Kluba (Donostia) Día y hora 26/1/2017. Hoy a las 20.00 horas. Precio 14 euros en venta anticipada y 17 en taquilla.

- ¿Es muy conocida la historia de los hermanos Quero en Granada?

- Fueron cuatro guerrilleros que murieron luchando contra el franquismo en los años 40. Su historia es conocida pero no ha sido muy entendida porque durante años el régimen los tachó de ladrones, asesinos y bandoleros. Como decía antes, la canción incluye una grabación de El Charico, descendiente de los Quero que murió en 2008. Él también arrastraba el silencio de una familia que gracias a nuestra canción se ha sentido de nuevo orgullosa de su apellido.

- El Niño de Elche, Maria Arnal i Marcel Bagés, ahora ustedes... Dado que el Gobierno ignora la Ley de la Memoria Histórica, parecen los músicos los encargados de esa labor de recuperación...

- Eso parece, sí. Mediante la música damos voz a ese mensaje y últimamente cuando tocamos en algún sitio la gente nos cuenta: «A mi abuela la raparon, la pasearon por el pueblo por republicana». Son cosas que antes no se comentaban tan abiertamente y que ahora van saliendo a la luz. La reivindicación de la memoria histórica permite a familias como los Quero liberarse de ese silencio lorquiano. Son historias que merecen ser compartidas y que el tiempo nos hace ver con más interés que venganza. Seguramente haremos un documental sobre los Quero, porque el régimen no sólo exterminó a la guerrilla, sino que también aniquiló y marginó a sus familias. En el proceso de documentación del disco supimos que las mujeres de los guerrilleros eran gitanas, grandes cantaoras que tras la muerte de sus maridos tuvieron que borrarse el apellido...

- Háblenos también de 'Soy de otra Andalucía', versión de Gente del Pueblo, grupo de sevillanas jornaleras que en la Transición conoció la cárcel por el contenido de sus letras, algo similar a lo que hoy sigue ocurriendo con raperos y tuiteros...

- Sí, poco han cambiado las cosas por lo que su mensaje sigue vigente. Llegué a ellos por la referencia de otro familiar de los Quero, que me dijo que hacían sevillanas reivindicativas. Me costaba creerlo por el prejuicio que identifica las sevillanas con los señoritos, el Rocío, los caballos y las ferias, pero me puse a escucharlos y aluciné: cantaban lo que escuchaban a la gente del campo y lo hacían en tono reivindicativo. Fueron prohibidos en las ferias de Andalucía y es por eso que no los conocemos: yo tengo 52 tacos, he ido a cantidad de ferias y jamás los había escuchado. En esta era digital creemos que tenemos todo al alcance pero hay muchas cosas que se nos han escamoteado deliberadamente.

-'Crimen, sabotaje y creación'. ¿A qué aluden las tres palabras que dan título al disco?

- Una primera interpretación tenía que ver con cómo nosotros saboteamos nuestras propias expectativas y trabajos, pero tras el fallecimiento de mi hermano Jesús, la palabra 'crimen' adquirió mucha más resonancia. Murió con una depresión tremenda tras ser despedido del periódico en el que trabajaba. Tenía más de 50 años, edad en la que no es fácil reengancharse a la vida laboral, y se vino abajo. A veces no nos cubrimos a nosotros mismos por la presión del miedo al fracaso, pero debemos gritar que hay gente que está siendo masacrada. Si no es un crimen de Estado, al menos lo es institucionalizado, y a través de la creación podemos intentar que esa gente siga viva y esos crímenes no queden ocultos, ya que sí quedarán impunes...

- Rescata dos canciones de su hermano, la premonitoria 'Agonía, agonía' y 'Europa, Europa', una feroz crítica a «la sucia Europa que sólo tiene fe en los mercados». ¿Es el disco más político de Lagartija Nick?

- Tal y como está el patio, no hay que esforzarse mucho para que lo sea. Otro tema, 'La soledad es política', trata de esa soledad impuesta, en absoluto lúdica, que desde la política busca aislar y deshumanizar a ciertos elementos. O 'Nuda vida', que habla de desnudar la vida de su propia esencia. El otro día un amigo francés me decía que en España no ha subido la ultraderecha porque gobierna desde hace tiempo...

- Usted defiende que los movimientos vecinales son el único medio para cambiar el sistema. ¿No es demasiado optimista teniendo en cuenta que somos más individualistas que nunca?

- Sí, lo es, pero yo creo que la gente está deseando cambiar sus entornos y que la política ha creado una insonorización muy potente contra esos intentos. Por eso pienso que no es válido no comprometerte o no posicionarte, si no políticamente, al menos socialmente. La gente tiene más poder del que realmente cree y hay que valorar mucho el trabajo de las personas comprometidas que se levantan del sofá y ayudan en la media de lo posible ayudando a que sean los propios vecinos quienes creen su visión de la ciudad.

- ¿Qué planes tienen después de este disco?

- En junio nos gustaría estrenar una obra inédita de mi hermano Jesús sobre ciudades bombardeadas como Gernika y grabar su último proyecto, 'Mater Lux', una cantata para coro y cantaora flamenca (Soleá Morente); también nos gustaría sacar un disco con dos temas que le escribió a Joe Strummer (The Clash) tras hacerse amigos en Granada... Y hemos grabado canciones basadas en el universo cinematográfico y literario de Luis Buñuel y Max Aub.