Concierto de la Big Band de Musikene DV Viernes, 11 mayo 2018, 08:04

Musikene Big Band ofrecerá esta noche un concierto en el patio de Tabakalera bajo la dirección del músico y profesor Bob Sands. En la sesión, que dará comienzo a las 21.00 horas, se podrán escuchar piezas como 'Just Sayin' de B. Holman, 'Once Around' de T. Jones o 'Moment's Notice' de J. Coltrane, entre otros. El concierto está organizado por Kutxa Kultur y la entrada será gratuita hasta que se complete el aforo.