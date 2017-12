El concierto de Amateur reunirá a generaciones del pop donostiarra Mikel Aguirre y José Luis Lanzagorta. / SARA SANTOS El nuevo grupo de tres excomponentes de La Buena Vida tendrá como invitados a Rafael Berrio, Diego Vasallo, Joserra Senperena y Jaime Stinus, entre otros RICARDO ALDARONDO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 14 diciembre 2017, 08:12

Será casi un 'all stars' del pop-rock donostiarra. O un guiño espontáneo a distintas generaciones del llamado Donosti Sound. El grupo donostiarra Amateur, que ejerce de debutante pero tiene mucho bagaje en cada uno de sus miembros, se verá aumentado en el concierto único que ofrecerá en el Victoria Eugenia el próximo día 28, para presentar su primer álbum, publicado hace tres meses. En la grabación intervinieron numerosos músicos de renombre, y casi todos ellos estarán en este concierto, además de la banda fija que se completa con Fernando Neira, Paul San Martín y Joseba Irazoki.

Diego Vasallo, Rafael Berrio, Joserra Senperena, las cantantes Virginia Pina y Amaia Intxausti, más la histórica reunión de dos componentes del grupo que lo inició todo a mediados de los años 70, Brakaman, el guitarrista Jaime Stinus y el bajista Carlos Subijana, participarán en diversos momentos del concierto, que además será filmado por Iñaki Camacho.

Por eso bromean: «Será como nuestro 'The Last Waltz' pero al revés, podríamos llamarlo 'First Waltz'», en referencia a la película de Martin Scorsese que fue el acta de la despedida de The Band rodeados de insignes amigos. Solo que Amateur está empezando como grupo. Y haciendo guiños contínuos a la ilusión de principiantes con que se toman este nuevo proyecto los tres excomponentes de La Buena Vida que han titulado su álbum, para más inri, 'Debut!'.

José Luis Lanzagorta (Orquesta Mondragón, Puskarra y Amor A Traición), Iñaki de Lucas (UHF y Amor a Traición, entre otros) y Mikel Aguirre, a pesar de sus amplia experiencia y de haber formado parte importante del pop a nivel nacional con La Buena Vida, les gusta sentirse como «artesanos que hacemos esto por placer, no con un fin mercantilista», explica Mikel Aguirre.

Se encuentran «muy ilusionados y agradecidos a Donostia Kultura por poder tocar en un lugar tan adecuado para el intimismo que necesitan nuestras canciones». De momento han actuado en el Kutxa Kultur Festibala, y en Kutxa Kultur Kluba, pero esta será la ocasión de escuchar su propuesta al completo, con casi todas las diciocho canciones que grabaron y que se han publicado repartidas en formatos digitales y en el disco en vinilo y CD.

El 27 de diciembre estarán en el Baluarte de Pamplona, el 19 de enero actuarán en Murcia y el 22 de febrero en Madrid. Pero solo el concierto donostiarra tendrá ese despliegue de colaboraciones. «Esto no pretende ser un show de 'duets' ni nada así, hemos intentado que todo fluya con naturalidad», advierten.