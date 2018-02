«En las canciones hay una mirada sin esperanza pero con el asco intacto» Manu Sánchez 'Anntona', segundo por la derecha, junto a Los Punsetes. / RICARDO RONCERO Los Punsetes El grupo madrileño acentúa su visión amarga e irónica del mundo en '¡Viva!', el disco que presenta mañana en la Sala Dabadaba JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 2 febrero 2018, 07:11

Hace ya un año que vio la luz '¡Viva!', el quinto álbum de Los Punsetes, una banda que sigue avanzando a su «ritmo habitual: pasito a pasito, prudentemente pero siempre ganando adeptos». Responde al teléfono Manu Sánchez 'Anntona', guitarrista y coautor de los textos cantados por la inefable y estática Ariadna. Los madrileños Carolina Durante abrirán la función del Dabadaba a las 21.00 horas.

LA CITA Cartel Los Punsetes + Carolina Durante. Lugar Sala Dabadaba (Donostia). Día y hora 3/2/2018. Mañana a las 21.00 horas. Precio 12 euros en venta anticipada y 15 en taquilla.

- En la canción que da título al álbum hay una apabullante sucesión de enaltecimientos: dan vivas a la tristeza, al dolor, al terrorismo, a la guerra. Les ha quedado un disco más amargo de lo habitual...

- Sí, resume un poco el tema del disco, que incluye una mirada amarga del mundo por parte de alguien de vuelta de todo, asqueado. El tono de '¡Viva!' lo da esa canción y muchas otras más.

- En el vídeo aparecens caracterizados como payasos armados hasta los dientes que combaten contra las ratas. ¿Así se sienten?

- (Risas) Eso es cosa de Cervedó, el director del vídeo. Él vio la canción como un idealista intento de escupirle a la cara a muchas cosas asquerosas. Creo que nos identificamos con la imagen del vídeo porque nos sentimos sorprendidos y horrorizados por el mundo contemporáneo. Supongo que es algo que le sucede a mucha gente. A veces te da sustillo y todo ver cómo está la cosa...

- ¿Y cuál sería el enemigo a batir?

- La soberbia, la estupidez, el egoísmo... Son actitudes presentes en la política y en muchos otros aspectos de la vida.

- El nihilismo es patente en letras como «Sálvese quien pueda / y a la mierda con esta mierda» ('Mabuse') o «...y ya me da igual lo que venga luego» ('Alphaville')...

- También está en el tono del disco, sí. Digamos que, por su edad, el narrador de las canciones se ha dado cuenta de que la realidad se ha impuesto sobre él y ya no tiene fuerzas para derrotar al mal: ha perdido la rabia juvenil y aquella esperanza de modificar las cosas. Es una mirada desde fuera sin la esperanza de cambiar las cosas pero con el asco intacto.

- ¿Cumplir años equivale a ganar en amargura e incredulidad?

- Se incrementa la sensación de que no vas a inventar la rueda, arreglar la humanidad o matar a los malos. Al final acabas limitándote a vivir la vida discretamente y te vas amargando un poco pero no pasa nada: eso se llama madurar.

- Los protagonistas de 'Camino' y 'Presagios de partida' prefieren refugiarse en su habitación...

- El personaje mira el mundo desde su habitación, un reducto del que no tiene intención de salir para hacer gran cosa. Mira con asco al exterior y a sí mismo. Está un poco exagerado para hacerlo poético...

- «Toda su producción se ha destacado por la valentía de sus textos», dice de ustedes su discográfica. ¿Se sienten valientes?

- La verdad es que no, porque no hemos percibido que lo que decimos suponga un peligro para nosotros. Estamos acostumbrados a escribir y decir lo que queremos, es algo que nos sale natural, es decir, no tenemos la sensación de estar jugándonosla en cada tema. No nos ha pasado nada más allá de gustar más o menos, así que no nos sentimos paladines ni valientes.

- ¿Y para ustedes qué es ser valiente en la música?

- Seguir tus principios hasta el final y no sacrificar lo que consideras auténtico y valioso por la conveniencia de que te vaya peor o mejor. Intentar vivir de la música sin renunciar a tus principios y sin plegarte a lo que te dicen que debes hacer también me parece bastante valiente.

- En 'El manual' dicen: «Deja el trabajo y vete al paro para llegar al... al número uno». ¿Han pensado en dejar sus trabajos e intentar vivir íntegramente de la música?

- Es una fantasía recurrente que tenemos pero el camino es largo y tortuoso. Creo que vamos en la buena línea pero no sé si lo haremos algún día. Nuestros trabajos nos gustan bastante... Igual lo ideal es hacer un 'fifty-fifty', tener la música y alguna cosa más...

- ¿Hay intención consciente de utilizar la irreverencia y la ironía para incomodar?

- La verdad es que no. Como decía, las canciones las escribimos de manera muy natural. Es cierto que suponen un desahogo y nos permiten decir cosas que en la vida diaria no puedes decir porque hay que convivir y no insultar al prójimo. (Risas) Pero es verdad que cuando uno habla sin filtro, que es lo que hacemos nosotros, a veces no es cómodo escuchar ciertas cosas.

- ¿Qué cree que puede molestar a la gente de sus letras?

- Sinceramente, no conozco a nadie que se haya molestado por una letra. En cambio, mucha gente las utiliza para desahogarse, lo vemos en los conciertos. También te digo que si fuéramos un grupo más grande igual no podríamos permitirnos hablar así, pero si un día crecemos, será de este modo.

- Eso puede resultar peligroso en tiempos en los que la indignación parece el deporte nacional...

- Sí, esa sensación de que la gente se ofenda a la mínima está magnificada por Internet y las redes sociales, que tienden a homogeneizar las opiniones. A muchos les resulta más fácil sumarse a una cosa que tener un pensamiento original. Lo políticamente correcto está adquiriendo bastante fuerza, hay mucho borregueo y parece que es lícito lapidar al personal sin muchos matices. A veces lo políticamente correcto tiene su interés, y por ejemplo, ha ayudado a reducir muchísimo el nivel de tolerancia con el machismo o el racismo, pero en general es un horror ver con qué cosas se indigna la gente.

- ¿Confesará alguna vez en quién se inspiró para escribir 'Tu puto grupo'?

- No te lo vas a creer pero no está inspirada en nadie en concreto aunque muchas bandas responden a lo que se cuenta en la canción. La gracia es dedicársela a quien uno quiera.

- ¿Qué le irrita más de una banda? ¿«Un idiota que se da mucha importancia» o la «poesía de tercero de EGB»?

- Esas dos cosas me molestan un montón. La propia expresión «darse importancia» ya es desagradable y luego están esas letras de carpeta de EGB que dan vergüencilla. A ver: no quiero decir que nosotros seamos Vicente Aleixandre pero intentamos cuidad los textos.

- «Cuando todo el mundo me deba un favor sembraremos el caos y la destrucción» ('Humanizando los polígonos'). «Voy a envenenar el agua / la que sale por el grifo / para llenar los botijos / y que beban vuestros hijos» ('Miedo'). ¿Por qué ese interés por la violencia?

- (Risas) Nos atrae la violencia como algo estético, como herramienta poética. Tiene mucho de catártico y de liberador, es un recurso potente, aunque luego es cierto que recibir una hostia real en un bar es una mierda que no tiene nada de liberador. (Risas)

- «...y tengo que callarme lo que pienso de verdad», dicen en 'La pereza que me da'. Ustedes no se callan y hasta han llamado «gilipo-llas» a algún crítico. No será por qué puso mal su música, ¿verdad?

- Qué va, las críticas son bienvenidas, unas y otras, estaría bueno. A veces, eso sí, se nos calienta la boca. No recuerdo de qué crítico hablas, pero seguro que se lo merecía... (Risas)

- Hay homenajes cinéfilos en 'Mabuse' y 'Alphaville'. ¿'Estrella distante', una canción de casi ocho minutos -duración inusual en Los Punsetes- es un guiño a la novela de Roberto Bolaño?

- Sí, la letra es de Jorge, a quien le gusta jugar mucho con referencias a libros y películas. Es una canción importante y de las que mejor funcionan en directo: da un reflejo de un grupo que tiene otras caras además de la más inmediata.

- ¿Sienten que sus letras eclipsan su música?

- Generalmente nos preguntan más por las letras que por la música, pero no pasa nada. Yo creo que musicalmente el grupo aporta más de lo que parece en un primer momento. La música puede llamar menos la atención, pero es fundamental en el valor de la banda y diría que está a la misma altura que las letras.

- Los Punsetes llevan diez años explotando la fórmula de rock de guitarras distorsionadas y letras chispeantes. ¿No les tienta probar otras cosas?

- Quién sabe, pero creo que la magia cuando tocamos es que somos un grupo de toda la puta vida. Sonamos mejor ahora que al inicio, seguimos haciendo canciones bastantes guays, en la línea de las del principio o incluso mejores. Cualquier fan de los inicios lo puede seguir siendo y también vamos sumando nuevos seguidores. Esa chispa está ahí y es la base, y no me veo haciendo baladas o polkas. Nuestro universo es ese. Los Planetas siempre han sido un referente para nosotros y por mucho que cambien de palo y se pongan a hacer seguiriyas, siempre son ellos creando música con mucha personalidad.