Estaciones que se marchan con el puente El día 1 de mayo será el último en el que se podrá esquiar en varios centros / Alto Campoo Masella y Alto Campoo, que aún siguen acumulando centímetros de nieve, se despiden este martes tras disfrutar de uno de los cursos más prolíficos JUANJO GONZALO MADRID Lunes, 30 abril 2018, 14:22

Hasta ocho centímetros acumulados de nieve nueva a finales de abril. Puede sonar a broma o parecer una locura, pero ha ocurrido este fin de semana en algunas de las estaciones de invierno que todavía continúan abiertas al público en un curso extraño y que no se olvidará fácilmente. Oro blanco reluciente que en Alto Campoo está suponiendo toda una alegría para unas jornadas especiales, pues se despide un año maravilloso, del que muy pocos se esperaban que pudiera alcanzarse estas alturas.

A pesar de que las condiciones todavía siguen siendo perfectas para la práctica de deportes de invierno -17 pistas abiertas para un total de 16 kilómetros esquiables-, en la Cordillera Cantábrica dirán adiós este martes festivo tras haber alargado la temporada de forma exitosa hasta este puente en el que se recibe el mes de mayo. Será un día en el que se espera buena afluencia de los amantes de la nieve, como viene ocurriendo prácticamente desde la apertura, en buena medida gracias al estado de sus trazados.

Masella

Con algo más de sol pero no mucha diferencia se vive la despedida en Masella, el otro dominio que el primero de mayo dirá adiós tras unos largos meses en los que las precipitaciones no han dejado de caer. Es el único centro del Pirineo Catalán que ofrece servicio desde hace semanas y las condiciones ayudan, un plus que muchos no dejan de aprovechar.

Y es que en Gerona, cuyas previsiones para acabar el puente se mantienen con 37 pistas, ofrecen la temporada más extensa de la zona. Para recordar su apertura hay que irse hasta un ya lejano 10 de noviembre. Prácticamente seis meses en los que no ha faltado la nieve y donde se han vuelto a disfrutar momentos únicos.

Para ellos, desde este martes, es momento de descansar y afrontar, en unos meses, una nueva temporada con una cara renovada y muchas mejoras. Aunque difícilmente se igualará lo vivido en este curso. Uno de los mejores de la historia, que dice adiós con precipitaciones.