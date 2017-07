El blues ataca en todas sus variedades Zac Harmon, la banda de James Brown, Stars From the Commitments y jóvenes descubrimientos forman parte de la programación. El festival de Hondarribia inicia el jueves cuatro intensas jornadas El guitarrista Charlie Baty recibirá el premio honorífico del festival y dará un concierto con JW Jones. RICARDO ALDARONDO Miércoles, 12 julio 2017, 11:23

Este jueves comienza de nuevo la celebración popular que pone a Hondarribia en el mapa de los escenarios idílicos para disfrutar de la música en directo y en el centro del circuito internacional de los festivales de blues. Todo el mundo lo comenta: la comunión entre el público que llena todos los recintos, el decorado natural del pueblo y la calidad de los músicos hace que cada año aumente el prestigio y el fervor alrededor del Hondarribia Blues Festival. Superadas, de momento, las dificultades, llega a todo tren la duodécima edición.

El directo que contagia. Lo reconoce el director del festival, Carlos Malles: «El blues es una música que la gente en general no consume, no compran discos y se los ponen en casa, pero en directo le gusta a todo el mundo, la gente lo disfruta muchísimo. En estos años nos hemos ganado la confianza de la gente, todo el que ha venido alguna vez al festival sabe que se va a encontrar con bandas de mucha calidad y que lo va a disfrutar». Así que, sean más o menos populares los nombres, hay que dejarse llevar. Veamos.

Clásicos populares del rhythm & blues. Entre lo más reconocible estará en esta edición la banda que acompañó a James Brown en sus años dorados, The JB's. «Ayudaron mucho a definir su sonido», incide Malles. «Viene incluso el presentador que llevaban en tiempos de James Brown, y yo creo que va a ser muy buen colofón para el sábado, muy festivo». El otro nombre con gancho popular es Stars from the Commitments, la banda de Dublín formada por los músicos que intervinieron en la venerada película de Alan Parker 'The Commitments' y que rinden homenaje a los grandes clásicos del soul y el rhythm & blues.

«Es una música que la gente disfruta muchísimo en directo», afirma el director

Zac Harmon, autenticidad del Mississippi. Su nombre está todo el rato en boca de Carlos Malles, no puede disimular su devoción por este «auténtico y legendario bluesman del Mississippi, que ya nos visitó en 2007 y vuelve ahora con una banda buenísima. La otra vez estuvo en una carpa pequeñita y cuando vea el escenario grande no se va a creer el cambio del festival. Nos hemos hecho amigos, y estaba deseando volver a Hondarribia. Recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo».

Annika Chambers, la gran promesa. Todos los festivales tratan de descubrir nuevos valores y este año el Hondarribia blues tiene su apuesta clara: «Annika Chambers puede ser la gran sorpresa de este año, una chica que está despuntando en el circuito internacional, es de Texas y tiene una voz espectacular. Es el futuro del blues». Desde su álbum de debut de 2014, 'Making My Mark', no ha parado de recibir elogios, y también una nominación para el Blues Music Award.

Los suecos descubiertos en Dinamarca. Otro nombre a tener muy en cuenta es el de la Headline Blues Band. «Son del norte de Suecia, no han salido de allí en su vida, pero les vi actuar y les dije que tenían que venir a Hondarribia. Están que no se lo creen. Es gente que se está peleando por el blues auténtico, lo hacen de maravilla, pero están allí perdidos. Les conocí en el European Challenge en Dinamarca», relata Malles.

Charlie Baty, la rara ocasión. Elpremio honorífico del festival está destinado este año al guitarrista Charlie Baty. Y será una rara ocasión de verle en directo: «Es una institución en el blues West Coast. Hace conciertos muy esporádicamente y viene exclusivamente para recoger el premio y tocar, de hecho me ha llamado gente desde California diciendo que quiere venir a verlo. Y estará acompañado por la banda de JW Jones, que hace unos años estuvo en Hondarribia y siempre quería volver. Son amigos y han tocado muchas veces juntos, así que va a ser una ocasión muy especial».

El brasileño que no para. En cambio Igor Prado está continuamente sobre un escenario. Y en Hondarribia va a estar en varios, y en distintas compañías. El espectacular guitarrista brasileño tocará solo en la barbacoa, acompañará a Annika Chambers en su concierto, y también estará con Willie Walker, el cantante de Chicago «que tiene una voz maravillosa», asegura Malles.

Todas las variedades. Una de las características de esta edición será la diversidad sin salirse de los límites del género: «Este año tenemos todas las variedades de género, habrá blues del Mississippi, de la West Coast, blues rural, rhythm & blues, soul, funk... Es como un muestrario de todo lo que puede dar de sí el género, para que la gente vea todas las posibilidades que tiene». Empezando por el blues primitivo, «con instrumentos de la época, rural y semiacústico, y muy festivo», que hacen los suizos Marco Marchi & the Mojo Workers.

«Charlie Baty suele dar pocos conciertos, y va a venir gente de California para verlo»

Estandarte del blues actual. Y también figura en la programación de este año uno de los estandartes del blues contemporáneo, Kenny Neal. «Ya es muy conocido, toca el piano, la armónica, la guitarra, es realmente muy bueno. Como es de Louisiana, de Baton Rouge, defiende el blues pantanoso, pero se abre a muchos estilos. Y viene de una familia ilustre de músicos, que hace nueve años estuvieron aquí acompañando a James Cotton».

Los escenarios habituales. El cogollo del festival se disemina por los lugares habituales, con el escenario de La Benta que acoge los grandes conciertos de cada noche, y los de la calle San Pedro y la plaza de Armas que se alternan los de la tarde. Y el domingo las calles vibrarán con Granujas A Todo Ritmo, una banda callejera que además de contagiosos clásicos del rhythm & blues, llevan dos marionetas gigantes de los Blues Brothers.