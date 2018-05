Kut Baker Combo presenta 'Let's Go Wild!', un disco en el que amplía su paleta sonora J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 18 mayo 2018, 08:57

Kurt Baker Combo recalará mañana en Kutxa Kultur Kluba de Tabakalera para presentar 'Let's Go Wild!' (Wicked Cool, 2018), álbum que publica hoy mismo el sello de Little Steven, mítico guitarrista de la E Street Band de Bruce Springsteen. En su segundo disco de estudio, la banda de Baker se muestra más madura y amplía su paleta sonora «sin ningún complejo: suenan a glam rock, punk, garaje, power pop y hasta dejan ver pinceladas de sonido Motown, psicodelia y new wave». «Y todo ello sin perder un ápice de frescura», dicen los organizadores sobre un trabajo producido por Paco Loco en El Puerto de Santa María. Natural de Portland, Maine, el joven estadounidense es fundador de grupos como The Leftovers y The Kurt Baker Band, pero hace algunos años echó raíces en Madrid y colabora con distintos músicos del Estado. Otro de sus proyectos, Bullet Proof Lovers, tiene sello donostiarra e incluye en sus filas a músicos de Nuevo Catecismo Católico y Discípulos de Dionisos. En cambio, Kurt Baker Combo está formado por intérpretes leoneses «de amplio currículum»: Juancho López (bajo), Jorge Colldan (guitarra y coros) y Sam Malakiam (batería y coros).

Debutaron con 'Muy Mola Live!' (Ghost Highway Recordings, 2015), un directo grabado en su gira americana. Su fuerza en escena y la estupenda voz de Baker no tardaron en llamar la atención de Little Steven, que les publicó su primer disco de estudio, 'In Orbit' (Wicked Cool Records, 2016). Desde entonces han protagonizado exitosas giras por casi toda Europa: Alemania, Austria, Noruega , Suecia, Italia, Gran Bretaña, Holanda y, sobre todo, España.