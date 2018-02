«No nos avergüenza reconocer abiertamente nuestras referencias» Víctor Cabezuelo y Julia Martín Maestro, en una imagen promocional de Rufus T. Firefly. / IRIS BANEGAS Rufus T. Firefly La banda de Aranjuez presenta hoy 'Magnolia', un disco que abunda en la psicodelia con múltiples guiños a la música y al cine JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 16 febrero 2018, 06:55

La Sala Kutxa Kultur Kluba de Tabakalera recibe esta tarde a Rufus T. Firefly, banda madrileña fundada en 2006 que despuntó definitivamente con 'Nueve' (2014). Su quinto disco, 'Magnolia' (Lago Naranja, 2017), incluye diez canciones que funcionan como alegato en defensa del arte, el amor y la naturaleza. La producción ha corrido a cargo de Manuel Cabezalí (Havalina) y de Víctor Cabezuelo, 'alma mater' del grupo que amablemente responde a las siguientes preguntas vía telefónica.

LA CITA Cartel Rufus T. Firefly. Día 16/2/2018 (hoy). Hora 20.00. Lugar Kutxa Kultur Kluba (Tabakalera). Precio 12 euros.

- ¿Por qué se bautizaron con el nombre y apellido del hilarante personaje que Groucho Marx encarna en 'Sopa de ganso' (1933)?

- No pensamos demasiado en ello. Llevábamos un par de meses tocando y nos presentamos a un concurso en el que teníamos que dar un nombre. La noche anterior habíamos visto 'Sopa de ganso' y nos encantó el personaje de Rufus T. Firefly, el mejor político de todos los tiempos. (Risas) Nos pusimos su nombre medio en broma para el concurso pero lo ganamos y nos pareció que sería raro cambiarlo.

- Su música es más bien 'seria'. ¿Creen que tienen alguna relación con los Hermanos Marx?

- Pues aunque parezca que no, yo veo un vínculo simbólico muy guay que tiene que ver con la libertad total. Los Hermanos Marx hacían lo que querían con el cine y el humor, y es lo mismo que nos gusta hacer a nosotros con la música.

- Grabaron 'Magnolia' tras la marcha de dos miembros del grupo... ¿Cómo enfocaron el trabajo?

- Es un poco triste que en un proyecto formado por amigos haya dos que tengan que dejarlo. A todos nos gustaba tocar con Alberto y Sara, y barajamos seriamente la posibilidad de terminar con el grupo o comenzar otra cosa desde cero. Al final, Julia (batería), Charly (guitarra) y yo (voz y guitarra) decidimos seguir adelante sin saber muy bien qué iba a ocurrir, más por grabar el álbum que por pensar en el futuro del grupo. Llevo seis años diciéndolo pero cada vez que sacamos un disco pienso que va a ser el último.

- ¿Por qué?

- Porque es muy complicado. No sólo se suman las trabas de la industria musical, sino el desarrollo vital de cada persona. Nosotros estamos en Aranjuez pero de repente uno se tiene que ir a vivir a Valladolid y la cosa se complica. Hay que ser muy cabezón para continuar muchos años en la música. Pero bueno, parece que 'Magnolia' ha funcionado muy bien, y ahora puedo decir que igual no es nuestro último disco. (Risas)

- ¿Qué puede comentar de las nuevas incorporaciones?

- Rufus siempre ha sido un grupo de amigos y teníamos claro que lo más importante era recurrir a seres queridos. Así llegó Miguel, exmiembro de The Sunday Drivers y compañero en Mucho, mi otro grupo: para mí es el mejor bajista del país, es como tener a Paul McCartney pero de Toledo. Y también llamamos a Rodrigo (Sonograma), que es de Aranjuez y ha entrado al cien por cien con los teclados del disco, que son bastante difíciles.

- ¿Qué tipo de sonoridad buscaban en su quinto álbum?

- Con 'Magnolia' hemos profundizado mucho más en la psicodelia. Siempre teníamos pequeños homenajes, pero aquí nos hemos lanzado de lleno. Queríamos unir dos referencias muy importantes que hemos tenido y a las que no habíamos prestado mucho atención: el rock setentero de Pink Floyd y Led Zeppelin, y el lado más electrónico y digital de grupos como MGMT, Apparat o Tame Impala. Julia y Miguel hicieron el trabajo más orgánico y setentero que luego contrastamos con teclados y sintetizadores. Ha quedado un mix extraño que me gusta un montón. Pero es un sonido temporal porque queremos que el próximo disco suene diferente.

- ¿En qué onda?

- No lo sé porque aún no lo hemos decidido y somos cinco en el grupo, pero me encanta la electrónica tocada: darle un toque orgánico a la electrónica.

- Hablaba antes de la psicodelia y en ese sentido, el tema más paradigmático es 'Magnolia' en cuanto a sonido y letra: «Y la luz tejía puentes de cristal que nos llevaban a los límites de la percepción». ¿Qué les atrae de la psicodelia?

- Es una especie de viaje interior que en este disco sirve para buscar cosas bonitas que han pasado por nuestra vida y hacerles un homenaje. Es un vehículo estupendo para viajar dentro de uno mismo. Hay otras vías como la melancolía o la nostalgia, pero esta vez no queríamos tirar demasiado de ellas. Preferimos ir por la senda abstracta y usar imágenes que los recuerdos pueden evocar. Nos pareció un camino emocionante porque musicalmente es la libertad absoluta: haciendo psicodelia puedes meter el sonido que quieras que todo va a funcionar y colarse de manera mágica.

- El disco está lleno de referencias explícitas. «Eres la guitarra que llora de Harrison / La psicodelia de Pink Floyd / Eres la pegada de John Bonham / Eres la voz de Thom Yorke», canta en 'Nebulosa Jade'.

- Tenemos referencias como todo el mundo pero a nosotros no nos avergüenza reconocerlas abiertamente. Todo está hecho y revisitado ya, la música que se hace ahora se basa en la que se hizo antes: nada sale de la nada y tú sólo puedes modificarlo, pasarlo por tu filtro. Si la gente escucha el disco y va a notar que nos gusta Tame Impala, ¿para qué fingir? Lo importante es ser sincero con uno mismo y no hacer algo porque crees que es lo que va a gustar al oyente. No tenemos ningún problema en poner en alza nuestros referentes...

- Especialmente los cinematográficos: aparecen Normal Bates, Arya Stark, el bosque Tsukamori de 'Mi vecino Totoro', 'Pulp Fiction', 'Cisne negro'...

- Las imágenes de cine nos evocan sonidos. Muchas veces hacemos las canciones pensando en escenas de películas o hablando de ellas. 'Pulp Fiction', por ejemplo, no tiene nada que ver con la peli de Tarantino sino que surge de la frase «Estoy a mil jodidas millas de estar bien». Nos parece una de las mejores frases de la historia del cine y la canción surgió de ahí. Somos unos freaks del cine y vemos un mínimo de cuatro películas a la semana: sería extraño que eso no se reflejara en nuestra música.

- También hay alusiones directas a músicos fallecidos como Elliott Smith, David Bowie y Jeff Buckley. 'Río Wolf' está inspirada en la muerte por ahogamiento de este último...

- 'Grace', su único disco (de estudio), nos pilló en plena juventud y es algo increíble e irrepetible. Nos impactó muchísimo la historia de su muerte en el río Wolf poco después de haber estado escuchado 'Whole Lotta Love' de Led Zeppelin. Quisimos recordar su final y pensamos en él como una especie de ángel que vino del cielo a dejarnos ese regalo ('Grace') y luego se entregó al río, dejando que la corriente se lo llevara... Hemos traído a nuestro terreno el homenaje con una historia bonita.

- Dicen haber querido hacer «un alegato en defensa del arte, el amor y la naturaleza». ¿Por qué?

- Son aspectos básicos de la vida que últimamente están siendo un poco olvidados e incluso maltratados y pensamos que tenemos que defenderlos a muerte.

- Y al final les ha quedado un disco más luminoso que melancólico...

- Siempre hemos sido un grupo supermelancólico, llevábamos nueve años en esa órbita y decidimos que molaría darle una vuelta. En lugar de pensar en cosas chungas que nos amargan el día a día y no nos dejan vivir en paz, cantamos a las cosas buenas y bonitas que tenemos como seres humanos y como sociedad: igual son menos pero son más valiosas que las cosas malas.

- Llevan 12 años en la música pero hasta hace tres o cuatro no despuntaron. ¿Cómo ven su trayectoria?

- Me gusta haber sido un corredor de fondo porque hemos aprendido a valorar las cosas pero también te digo que ojalá hubiéramos llegado aquí en la mitad de tiempo. Hemos sobrevivido porque hemos sido hipercabezones y no podíamos evitar tocar y grabar, pero hasta hace menos de un año era una auténtica ruina: perdíamos dinero y el lunes teníamos que volver muertos al trabajo. No me gusta la imagen del artista al que le va bien y se queja, pero mi obligación moral es defender a los músicos que empiezan: la gente necesita mayor atención y más posibilidades. Ahora nos dan un premio y me da igual, es como recibir una palmadita porque la recompensa es llenar salas y que vaya la gente a vernos: los premios nos habrían venido bien hace ocho años para tener visibilidad. Hoy todavía no vivimos de la música pero estamos en un punto milagroso en el que no perdemos dinero por tocar: no quiero que la música me dé dinero, me basta con que no me arruine: si puedo seguir tocando, soy feliz.