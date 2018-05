Audience lleva los ritmos cubanos de 'Isla' a la sala Kutxa Kultur Kluba de Tabakalera J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 25 mayo 2018, 06:52

Kutxa Kultur Kluba se rendirá esta tarde a los ritmos cubanos que habitan en el último disco de Audience. A propuesta del productor Kaki Arkarazo, la banda de Gernika se desplazó a los estudios Abdala de La Habana y allí grabaron su octavo álbum, 'Isla' (Bidehuts, 2017), junto a un talentoso elenco de artistas caribeños. «Es la primera vez en un disco de Audience que gente externa a nosotros ha tenido una influencia decisiva en el resultado final. Como podemos tocar todo tipo de instrumentos, siempre hemos sido herméticos y cerrados en ese aspecto, pero no íbamos a irnos a La Habana para grabar un álbum como el que podríamos haber hecho en casa», decía hace unos meses Gaizka Isunza. Por ello quisieron contar, entre otros, con el percusionista Yaroldy Abreu Robles, el trompetista Alejandro Delgado y la cantante Osanay Martínez, que tiene el protagonismo vocal absoluto en 'El tres, el quinto y el tumbao'.

Se trata del primer tema que Audience graba en castellano y también el más abiertamente cubano. Hay otras dos composiciones con claros ecos latinos, 'Egun da Bayamon' y la instrumental 'Egunsentia Habanan', pero las demás piezas «no desentonarían» en cualquier otro álbum de un grupo amante de la Americana. No es casualidad que hayan planteado la estructura de 'Isla' como un periplo que comienza con el sonido country-rock de Audience en 'Nork jakin zein den zein' o 'This Wild On'. En su parte central se abre a los ritmos latinos con la citada terna de canciones y en el último tercio la banda recupera su tono más característico en 'Prest nago' o 'Gernika ta New York'.