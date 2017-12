El asesinato de Águeda Crystal se resolverá este fin de semana en Donostia Una nueva experiencia de cluedo en vivo se abre paso en la agenda de ocio de este fin de semana AINHOA IGLESIAS Martes, 12 diciembre 2017, 19:39

Era una afamada novelista de misterio, marchante de arte, y poseía una gran fortuna. La aristócrata Águeda Crystal ha sido asesinada en su mansión de Sittaford (Inglaterra) y un detective y su secretaria tratan de desentrañar quién lo hizo. Para ello interrogarán este fin de semana en San Sebastián a los principales sospechosos: el círculo más allegado de la víctima. Lo harán en el Alabama Café de Gros y el asesino, por cierto, podrías ser tú.

La empresa Hello Donosti organiza un nuevo evento de cluedo en vivo en la capital guipuzcoana, en colaboración con la madrileña Ding Dong Teatro en Casa. Dos actores, un salón de los años 50 y seis jugadores por partida, son los mimbres con los que conformarán una obra de teatro «inusual» en la que los participantes se erigen en protagonistas.

La dinámica es sencilla. «Cada jugador recibe con antelación instrucciones para interpretar a un personaje. Todos tienen motivos para haber asesinado a Crystal, pero solo uno lo ha hecho. El asesino deberá tratar de esconderlo, los demás, demostrar su inocencia y descubrirlo», explica Andrea González, de Hello Donostia. Como en una antigua novela de Agatha Christie, el interrogatorio público será el modo de hallar la verdad. Ambientación, atrezzo y actores profesionales serán, por su parte, los encargados de crear la atmósfera adecuada para meterse de lleno en la historia.

«Se trata de ofrecer una alternativa de ocio totalmente diferente. Un plan divertido que permita desconectar de la cotidianidad y explotar el deseo dormido de investigar, de descubrir, de resolver un misterio, que la mayoría llevamos dentro», sostiene González. Y debe estar en lo cierto, porque no es la primera vez que Hello Donostia organiza con notable éxito un cluedo. En febrero el hostal Convent Garden se convirtió en night-club clandestino de Nueva York para cobijar la historia viva de traición y suspense 'The last shot' -entonces de la mano de la empresa Mistery Games-, y esta misma primavera ya se propuso también en Convent Garden 'El misterio de Águeda Crystal' que ahora se pondrá en escena en el Alabama Café.

A pesar de que varios grupos ya se han completado, aún quedan plazas disponibles para algunas sesiones de sábado y domingo, a un precio de 38 euros por persona (incluye consumición por valor de 5 euros). El plazo para inscribirse finaliza este miércoles por la tarde y, «para que ningún grupo de amigos se quede con las ganas de probar la experiencia», los organizadores ofrecen la posibilidad de contratar el evento para desarrollarlo en casa. «Es algo bastante novedoso en Gipuzkoa. En Madrid y Barcelona hay más cultura de organizar este tipo de cluedos en casa. Gracias al boca a boca se solicita mucho por ejemplo para despedidas de soltero, cumpleaños, incluso eventos de empresa. Nosotros queremos introducir poco a poco esta opción en el terriotorio», concluye la organizadora de Hello Donostia.