«Me apetecía salir del rol clásico de cantautora» La cantante donostiarra defiende que «se quitarían muchos prejuicios si no encasilláramos a los músicos». Olatz Salvador. La cantante donostiarra se estrena en casa presentando un disco pop muy atractivo JUAN LUIS ETXEBERRIA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 1 junio 2018, 08:52

Es un gustazo ver a gente joven viajando con trajes ligeros, sin importarle la etiqueta de los mismos. Olatz Salvador (Donostia, 1980) aparca sus labores como teclista de Skakeitan para lanzar 'Zintzilik', un delicioso debut de formas internacionales y gran diversidad sonora que mañana se presenta en la donostiarra Casa de Cultura de Intxaurrondo. Espacio que desplegará sus asientos para una cita que anda cerca de agotar su taquillaje.

La autora guipuzcoana tuvo claro desde el principio que no quería encasillarse. Que las múltiples horas de estudio y trabajo previo debían traer consigo un resultado plural.

«Todo el proceso de grabación ha estado muy mimado y los músicos han cuidado el sonido y los arreglos. Hicimos muchas pruebas para encontrar lo que me pedía cada tema y eso nos han llevado a terrenos bastante diversos en cuanto al estilo y la instrumentación. Me apetecía salir del rol clásico de cantautora y hacer algo diferente que llevara las canciones a otras esferas».

Algunos de esos experimentos pop le acercan a la electrónica, sonando a veces tranquilos y otras bien enrabietados. Algo que le puede emparentar con el mozuelo Iñigo Serrulla. «Que me comparen con él solo puede ser un piropo. Al ser los dos jóvenes y no tener una trayectoria creo que ambos hemos hecho lo que nos ha apetecido». Pasando de categorizaciones previas, algo que tampoco parece sencillo en estas nuevas generaciones. «En mi entorno hay mucha gente que se mueve por etiquetas sin atender al contenido. Estoy convencida de que se quitarían muchos prejuicios si no encasilláramos a los músicos. Enriquece el reconocer que pueda gustarte tanto Sia como el grupo más underground de la zona».

Música árabe y rap

Unas apetencias que en ocasiones (la composición 'Fort.da') le ha llevado a terrenos raperos con toques arabescos. «Me encanta la música árabe. Y últimamente escucho mucho rap y me apetecía meterlo en el álbum. Me gusta que el CD finalice con esa canción un poco más arriesgada y que engloba lo que quería decir en la colección de temas».

Un mensaje, el de este 'Zintzilik', que discurre enlazado entre las melodías. «Las letras quieren ser viajes que cada persona puede llevar a su propio terreno. Todas cuelgan del mismo vínculo y a su vez se complementan. Están intentando mantenerse en una cuerda llena de nudos que está desequilibrada, porque esa es la única manera de crecer».

El concierto Cartel Olatz Salvador. Lugar Casa de Cultura de Intxaurrondo (Donostia). Día y hora Mañana sábado a las 20:30. Precio: 10,90 euros.

Lo que parece que no avanza o mejora son las condiciones de los músicos y la respuesta de los oyentes. «Echo de menos que el público muestre un compromiso con el consumo de la cultura. Me duele escuchar a alguien decir que una entrada de un concierto es cara mientras se toma un combinado. Es triste que no se valore nuestro trabajo. Cuando tenemos que compaginar la labor musical con un empleo que nos permita pagar el alquiler. La escena se está diversificando, lo cual me siempre es bueno. Pero no tienen, tenemos, futuro si la oferta supera a la demanda».

Quienes elijan esta fecha, una de las pocas de la gira, respecto a otras propuestas del fin de semana tendrán muchos complementos atractivos. Varios de los invitados del disco colaborarán en el evento del sábado. &ldquoY contaremos con una participación muy especial, la de la bailarina Elene Carreto. Me apetece probar algo interdisciplinar».