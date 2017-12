Amateur baila su 'primer vals' completo en el Victoria Eugenia De izquierda a derecha, el núcleo de Amateur: Iñaki de Lucas, Mikel Aguirre y Cheli Lanzagorta. / DV Los tres excomponentes de La Buena Vida actúan hoy con invitados como Diego Vasallo, Rafael Berrio, Al Macauley, Jaime Stinus y Carlos Subijana J. G. A. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 28 diciembre 2017, 08:23

El delicado y emocionante pop de Amateur, la banda formada este año por exintegrantes de La Buena Vida, recalará esta tarde a las 20.00 horas en el Victoria Eugenia, donde su primer álbum, 'Debut' (Sony, 2017), sonará enriquecido con la participación de numerosos e importantes invitados. El impresionante cartel permite augurar una noche que se transformará en una suerte de guiño a distintas generaciones del Donosti Sound.

Mikel Aguirre (voz y guitarra acústica), Cheli Lanzagorta (teclados) e Iñaki de Lucas (batería) actuarán con Paul San Martín (órgano Hammond), Joseba Irazoki (guitarra eléctrica) y Fernando Neira (bajo), los mismos compañeros que les han escoltado en sus primeras funciones. Hasta la fecha, el sexteto ha ofrecido unas pocas actuaciones, la última de ellas anoche en el Baluarte de Pamplona. En septiembre, tras culminar la publicación del disco y de dos EP, protagonizaron una minipresentación en la sala Kutxa Kultur Kluba y también capearon el temporal que se desató en el hipódromo durante el Kutxa Kultur Festibala. Por tanto, la de hoy tendrá carácter casi de primera vez puesto que hasta ahora Donostia no había podido disfrutar de Amateur en formato de concierto completo e íntimo.

Lo especial de la ocasión queda subrayado por la participación de ilustres invitados como Diego Vasallo, Rafael Berrio, Al Macauley (batería y miembro fundador de los británicos Tindersticks), Joserra Senperena y las cantantes Virginia Pina y Amaia Intxausti, a quienes se sumarán dos componentes del histórico combo Brakaman: el guitarrista Jaime Stinus y el bajista Carlos Subijana.

La actuación del Victoria Eugenia será filmada por Iñaki Camacho, autor del vídeoclip del single 'El golpe'. Hace unos días, este hecho provocaba en la rueda de prensa las bromas de Amateur, cuyos miembros decían: «Será como nuestro 'The Last Waltz' pero al revés, podríamos llamarlo 'First Waltz'», en alusión al célebre largometraje de Martin Scorsese, que captó en imágenes la despedida de los escenarios del grupo The Band junto a colegas como Van Morrison, Bob Dylan o Neil Young.

Aguirre y Lanzagorta dijeron sentirse «muy ilusionados y agradecidos» a Donostia Kultura por la posibilidad de tocar «en un lugar tan adecuado para el intimismo que necesitan» las canciones de Amateur, que se consideran un grupo de «artesanos» que trabajan «por placer y no con un fin mercantilista». En 2018 lanzarán un doble álbum que reunirá las canciones de 'Debut' y los ocho temas repartidos en los dos EP publicados también este año, en total, 18 piezas de delicioso pop que remiten al mejor Donosti Sound.