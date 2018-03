«A AC/DC le gusta mucho cómo sonamos, en especial a Angus» Javier Alcón y Pedro Navarro, caracterizados como Bon Scott y Angus Young en el show de BS/RS. / DV Bon Scott Revival Show. Los madrileños recrean mañana en el Doka los años del primer vocalista importante que tuvo la banda australiana JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 23 marzo 2018, 07:09

Javier Alcón no tiene duda: «AC/DC es la banda más grande que ha dado el rock and roll». Tiene 52 años y lleva 41 escuchándoles. «Es de las cosas más bonitas que me han sucedido en la vida y los he disfrutado en directo once veces en países diferentes. La pena es que nunca les pude ver con Bon Scott», lamenta. Tal vez ese fue el motivo por el que este músico madrileño fundó Bon Scott Revival Show (BS/RS), un espectáculo en recuerdo al primer vocalista importante que tuvo la banda australiana. Mañana rockearán en la Sala Doka a partir de las 20.30 horas.

Alcón montó la banda en 2012 con vistas al 40º aniversario de AC/DC en 2014 y también para acompañar la presentación del libro 'For Those About To Power', de Abdul Vas, un artista plástico vinculado a la mítica banda. «Yo era propietario del dominio acdc40.com y se lo cedí al grupo a través de Abdul, que me puso en contacto con el equipo de AC/DC. Tuvieron varios detalles conmigo tanto económicos como de reconocimiento hacia el proyecto de BS/RS», recuerda Javier, que incluso tuvo ocasión de compartir mesa con sus ídolos: «Me invitaron a comer al hotel Villamagna en Madrid junto a Angus, Brian, Cliff, Steve y Chris. Fue todo un honor un un placer. Luego fuimos a una pizzería de la calle Serrano donde supe que les gusta mucho cómo suena BS/RS, en especial a Angus Young».

La cita El cartel Bon Scott Revival Show. Lugar Doka (Donostia). Día y hora 24/3/2018. Mañana a las 20.30. Precio 12/15 euros.

«Más que un simple tributo, la banda es un «homenaje a la etapa más auténtica» de AC/DC, aquella en la que Bon Scott fue cantante desde 1974 y hasta su muerte en 1980 a causa de una intoxicación etílica: murió asfixiado por su propio vómito. Sobre todo, BS/RS recupera el material de discos como 'High Voltage' (1975) o 'Highway To Hell' (1979), aunque también aborda algunos de la etapa de su sucesor al micrófono, Brian Johnson. «Pero los interpretamos del mismo modo en que lo haría Bon Scott. Imagínate temas como 'Black in Black', 'Thunderstruck' o 'You shook me All Night Long' con su voz», dice.

Categoría musical

En este punto se impone la pregunta. ¿Bon Scott o Brian Johnson? «Es un error pensar que uno puede ser mejor que el otro porque cada uno tiene su forma de cantar con tesituras diferentes. Aportan cosas distintas dentro de un mismo concepto, son dos grandes genios: Bon sería el canalla seductor y Brian uno de los tipos más cool del rock and roll», responde Javier Alcón, que se declara «física, vocal y mentalmente muy parecido» a Scott. Igual que Pedro Navarro, el benjamín de BS/RS, que con gorra y traje de colegial incluidos hace el papel de Angus Young.

El resto de la banda la integran «músicos de primera categoría» que han militado en Sex Museum, Los Coronas y Bellrays, entre otros muchos combos. Juntos despliegan un trepidante show que es fruto de «un trabajo de investigación y documentación muy minucioso». «Vemos vídeos y escuchamos audios de conciertos de los años 70 para extraer la esencia de AC/DC y llevarla a nuestro show, de tal forma que logramos tocar de manera fidedigna con la misma intención, actitud y sonido».