¡Acción! Arranca el fin de semana

La gran fiesta del pop-rock vuelve al parque Cristina-Enea

Aunque el Glad is the Day no figuraba en un principio en el listado de medio centenar de actividades de Donostia 2016 que tendrán continuidad este año, el festival de música pop-rock que se celebra en Cristina-Enea se incorpora al legado de la Capitalidad Cultural Europea. Será con una contundente tercera edición, a celebrar este domingo día 6, que presenta una programación enfocada a convertir el parque en el escenario de múltiples actividades, con protagonismo de la música, durante toda la jornada. Organizado por las salas egiatarras Le Bukowski y Dabadaba en colaboración con Donostia Kultura, por el escenario del Glad is the Day desfilarán nueve grupos, en su mayor parte locales, entre los que figuran nombres como los de Liher, Yo Ciervo, Drumkopters, Grises o los argentino Todos tus muertos.