Vuelve el Loiola Vintage

Un año más el festival musical Loiola Vintage traerá al barrio diversas propuestas musicales de diferentes estilos del panorama guipuzcoano. En su octava edición, el festival presentará tres grupos de estilos dispares: Les Fous (Donostia), O'Club (Errenteria) y New Straits (Irun).

A las 22:30 el grupo donostiarra Les Fous será el encargado de dar el pistoletazo de salida. Santi Romano a la voz y teclado, Olatz Otxoa 'Otxi' a la voz, Ainhoa Eguiguren a la voz y Unai Moraza a la percusión y guitarra, ofrecerán un espectáculo donde las armonías vocales serán las protagonistas. Con letras en inglés y en castellano, Les Fous se mueve entre el R&B, el pop y el soul. «En nuestros inicios nos sumergimos de lleno en la escena musical donostiarra y alrededores. Esa experiencia nos sirvió para afianzarnos como grupo y recopilar ideas y canciones que poder reflejar en nuestra primera grabación», recuerdan.

En 2012 ganaron el concurso MusikIrun, que les brindó la oportunidad de grabar Rorschach, un EP de seis canciones, que publicaron un año después, y que presentaron por todo el País Vasco. En 2015, tras grabar su segundo, EP I Feel Fine, «enérgico y optimista», participaron en el Heineken Jazzaldia en 2016. El presente año está siendo para el grupo donostiarra «un año plagado de conciertos», comentan tras su reciente y estelar actuación en el Olatu Talka acompañando a Los Bracco junto con una Big Band y varias centenas de coristas.

No es la primera vez que Les Fous participa en un Loiola Vintage Festival, pues formó parte del cartel en su segunda edición, y también puso su granito en la cuarta edición, dedicada al conjunto The Beatles. En la actuación de mañana Les Fous ofrecerá temas como Surrender, Let's Go o That's Why I Love You. Además habrá sorpresas a capella, con 'mash ups' o mezclas de temas actuales de Sia o David Guetta, entre otros.

Otros clásicos

A media noche será el turno de otros clásicos en el Vintage: O'Club, que vuelven a Loiola tres años después, esta vez para presentar su show de versiones de rock y country. Hace exactamente diez años que los hermanos Sotelo pusieron en marcha este proyecto. En una primera etapa Juan (guitarra), Iván (bajo) y Manu Sotelo (guitarra), apasionados de la música, se juntaron en formato trío y crearon un repertorio con su música favorita. Fue tres años después cuando Gaizka Mendive a la armónica y su hija Irenka a la batería, ampliaron la banda. Seguidamente la voz de Cristina Herrero se sumó al proyecto. Tras innumerables horas de ensayos, y también de directos, finalmente Rafa Cortese se unió al teclado. O'Club, en diferentes formatos, ha ofrecido decenas de conciertos en toda nuestra comarca. Mañana a media noche ofrecerán un concierto de corte acústico. «Hemos preparado un repertorio exquisito para hacer las delicias del público», comentan los hermanos Sotelo, y es que como afirman desde la organización del evento, «O'Club es uno de esos grupos vitales en un Loiola Vintage, con un repertorio de otra época.

Hacia la 1 de la mañana será el turno de New Straits, banda de tributo al legendario grupo inglés Dire Straits. La banda, afincada en Irun, está formada por músicos de larga trayectoria como Julio Bravo (guitarra y voz), Jose Luis Marugán (guitarra solista), Edu Amundarain (batería), Dafnis Linares (bajo) e Irene Elizetxea (teclados). New Straits propone al espectador el fiel sonido de las versiones de los directos de Dire Straits. Como aseveran los propios músicos, «dado que existen pocas formaciones en España que pueden atreverse a tributar a esta mítica banda, asistir a nuestros conciertos es una gran ocasión para poder disfrutar y revivir ese característico sonido de sus guitarras, y sobre todo el virtuosismo de los solos de Mark Knopfler, guitarrista de Dire Straits». No faltarán grandes temas como Sultans Of Swing, Walk Of Life, Money For Nothing o Romeo And Juliet, y muchos más éxitos que la banda popularizó en las décadas años 70 y 80 del siglo pasado.